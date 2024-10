Πρωτοφανείς εικόνες στην Βαλένθια - Βιβλικές πλημμύρες με τουλάχιστον 13 νεκρούς

Βιβλικές πλημμύρες σαρώνουν τη Βαλένθια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο μέχρι τώρα για τουλάχιστον 13 νεκρούς.

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τις τελευταίες ώρες τη Βαλένθια, λόγω του ψυχρού μετώπου που κινείται στα νότια και ανατολικά της Ισπανίας. Από την Τρίτη οι δρόμοι έχουν πλημμυρήσει, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους προκειμένου να είναι ασφαλείς.

Οι Αρχές της Βαλένθια, δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι βρέθηκαν σοροί ανθρώπων, χωρίς ωστόσο να δίνει τον ακριβή αριθμό. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TVE κάνει λόγο για 13 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά.

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες. Πολλή προσοχή και να αποφύγετε τις ανώφελες μετακινήσεις», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνεται η σοβαρότητα της κατάστασης και οι εκτεταμένες ζημιές που έχουν προκαλέσει τα επικίνδυνα αυτά φαινόμενα. Μάλιστα, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια.

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί δέχονται εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια από πολίτες που είχαν παγιδευτεί σε πλημμυρισμένες περιοχές ή αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να φτάσουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Με πληροφορίες από Reuters / Guardian