«Έσπασε» ο πάγος, όπως φαίνεται, μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του αδερφού του πρίγκιπα Γουίλιαμ, οι οποίοι μίλησαν μετά την κηδεία του παππού τους, πρίγκιπα Φιλίππου.

Τα δύο αδέρφια μίλησαν πρόσωπο με πρόσωπο ξανά μετά την έξοδο από την μνημόσυνη ακολουθία στο παρεκκλήσι του St.George στο Κάστρο του Γουίνσδορ.

Αν και τα δύο αδερφια συμμετείχαν στην πομπή, που οδήγησε τον φέρετρο του πρίγκιπα Φιλίππου στο παρεκκλήσι, το παλάτι είχε φροντίσει ανάμεσά τους να στέκεται ο ξάδερφός τους Πίτερ Φίλιπς, προκειμένου να αποφευχθεί η αμηχανία και να μην αποσπάσει τίποτα την προσοχή από την κηδεία.

Η ευκαιρία ωστόσο, βρέθηκε και όπως φαίνεται, ο Χάρι, ο Γουίλιαμ και η σύζυγος του Γουίλιαμ, Κέιτ περπάτησαν μαζί μετά το τέλος της τελετής.

Πληροφορίες δε, αναφέρουν ότι ο Χάρι και ο Γουίλιαμ χωρίστηκαν στη συνέχεια από τους υπόλοιπους καλεσμένους και μίλησαν οι δυο τους.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τα δύο αδέρφια βρέθηκαν, μετά την συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Λίγο μετά την επίμαχη συνέντευξη δε, η συνεργάτιδά της και δημοσιογράφος Γκέιλ Κινγκ, είχε πει ότι ο Χάρι της εκμυστηρεύτηκε ότι είχε μιλήσει με τον αδερφό του, αλλά η συζήτηση ήταν «μη παραγωγική».

Η ανταποκρίτρια της βασιλικής οικογένειας, Katie Nicholl δήλωσε στο ΕΤ ότι υπήρχε η ελπίδα πως η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου θα ήταν μία ευκαιρία να αναθερμανθούν οι σχέσεις μετά το ρήγμα των δύο αδελφών.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει (ακόμα) τι είπαν.

Prince William, Prince Harry and Duchess Kate walked together following Prince Philip's funeral service. #PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/VYv2WlTE8t