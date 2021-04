Η Βασίλισσα Ελισάβετ παίρνει τη θέση της μέσα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνσδορ για να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Η εικόνα της ωστόσο, να κάθεται μόνη της, στην άκρη, προκάλεσε σχόλια συμπόνιας από τους χρήστες των social media. Πολλοί ήταν εκείνοι που τη χαρακτήρισαν ως την πιο σπαρακτική εικόνα στην σημερινή τελετή.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος παντρεύτηκε την τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ στις 20 Νοεμβρίου 1947 και μέχρι τον θάνατό του υπήρξε από τους μακροβιότερους συζύγους μονάρχη στον κόσμο. Από όλες τις εικόνες, που απαθανάτισαν σήμερα οι φωτογράφοι στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου ίσως αυτή της Ελισάβετ να ήταν η πιο συγκινητική.

Η Βασίλισσα κάθεται μόνη της σε μια σειρά από άδειες θέσεις. Αν δεν υπήρχε η πανδημία, αυτές θα ήταν γεμάτες και το παρεκκλήσι κατάμεστο από φίλους, συγγενείς και καλεσμένους από όλον τον κόσμο, που θα έσπευδαν να αποχαιρετήσουν τον Φίλιππο.

Αντ 'αυτού, η Βασίλισσα είπε το τελευταίο αντίο στον σύζυγό της, απομονωμένη από τους υπόλοιπους 29 καλεσμένους.

«Η έντονη αυτή εικόνα είναι μια ισχυρή υπενθύμιση του πόνου, που προκαλείται από την πανδημία και υπογραμμίζει το τραγικό χρέος πολλών στον κόσμο, που κλήθηκαν να κηδέψουν τους ανθρώπους που έχασαν αυτόν τον χρόνο, μόνοι τους», σχολιάζουν τοπικά Μέσα.

Has there ever been a more heart-breaking picture of The Queen? The cruel separation and loneliness suffered by so many in this pandemic, now endured by the world’s most famous woman as she says goodbye to her husband of 73 years. Just devastating. 💔

