Πώς η Τζόρτζια Μελόνι και ο Εμανουέλ Μακρόν έπεισαν τον Βίκτορ Όρμπαν να πει το «ναι»

Μια «επιχείρηση γοητείας» από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία κράτησε μήνες και οι συναντήσεις με τον Εμανουέλ Μακρόν έκαναν τον Βίκτορ Όρμπαν να πει το «ναι» στο πακέτο βοήθειας 50 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής.

Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν επικεφαλής των συζητήσεων με τον Βίκτορ Όρμπαν, χάρη στη μακροχρόνια σχέση τους, δήλωσαν στο Politico δύο διπλωμάτες. «Προσπάθησε αρκετές φορές να αποτελέσει μια γέφυρα και η εντύπωση που υπάρχει είναι πως αυτή τη φορά είχε αποτέλεσμα», σημείωσε μία από αυτές τις πηγές.

Τελικά, ο Βίκτορ Όρμπαν υποχώρησε κατά τη διάρκεια της πρωινής συνάντησης που είχε χθες- λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής- με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η «διπλωματική» προσπάθεια της Τζόρτζια Μελόνι ξεκίνησε πριν από μήνες, σύμφωνα με πηγές από το γραφείο της. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκανε συζητήσεις και συναντήσεις με αρκετούς υπουργούς και αξιωματούχους, πριν καν την Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία, εξαιτίας της στάσης του Βίκτορ Όρμπαν.

Αυτή την εβδομάδα, η Μελόνι ενίσχυσε τις προσπάθειές της. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Όρμπαν, συζήτησε μαζί του σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες για μία ώρα την Τετάρτη και τον συνάντησε ξανά το πρωί της Πέμπτης, πριν από τη Σύνοδο.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Εμανουέλ Μακρόν επίσης συναντήθηκε με τον Βίκτορ Όρμπαν, αφού επί εβδομάδες είχε συγκεντρωθεί στο να δημιουργήσει γέφυρες με τον Ούγγρο. Πριν από λίγο καιρό, προσπάθησε να πείσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια γεύματος στο Ελιζέ.

Ο Μακρόν έπαιξε βασικό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, λένε και μη Γάλλοι αξιωματούχοι. «Δεν ήθελε ποτέ να ανταγωνιστεί τον Όρμπαν αλλά να τον κάνει να συμφωνήσει. Είναι μια προσέγγιση που αποδίδει σήμερα», είπε κάποιος από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου.

Had a great meeting yesterday with President @EmmanuelMacron in Paris. The Hungarian position is clear ahead of the December #EUCO. You can read it in @LePoint :https://t.co/IkYaKdxKvY pic.twitter.com/PfhrkHr8QC