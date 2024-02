Σύνοδος Κορυφής: Οι ηγέτες που έπεισαν τον Όρμπαν για τα 50 δισ.€ προς την Ουκρανία

Έπειτα από διαδοχικές συναντήσεις, με τελευταία εκείνη με μικρή ομάδα ηγετών, κάμφθηκαν τελικά οι αντιστάσεις του Βίκτορ Όρμπαν και η ΕΕ ενέκρινε το πακέτο βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Τις τελευταίες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής έγιναν διαδοχικές συναντήσεις προκειμένου να πειστεί ο Βίκτορ Όρμπαν. Εξάλλου, οι ηγέτες ταξίδεψαν ξανά στις Βρυξέλλες εξαιτίας του βέτο που έθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός για τη βοήθεια προς στην Ουκρανία στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, τον Δεκέμβριο.

Λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, συγκάλεσε συνάντηση με τους Βίκτορ Όρμπαν, Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς και Τζόρτζια Μελόνι.

Στη συνέχεια διευρύνθηκε η ομάδα με την εμπλοκή άλλων ηγετών, ανάμεσά τους ο Ολλανδός Μαρκ Ρούτε, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ και ο Βέλγος Αλεξάντερ Ντε Κρο. Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ότι βγήκε «λευκός καπνός».

«Έχουμε συμφωνία», ανακοίνωσε ο Σαρλ Μισέλ μέσω Twitter, σε ανάρτηση που έκανε λίγα λεπτά αφού ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. «Οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε επιπλέον πακέτο βοήθειας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ», έγραψε ακόμη, συμπληρώνοντας ότι έτσι «κλειδώνει η σταθερή, μακροπρόθεσμη, προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία».

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…