Πορτογαλία: Με τις βροχοπτώσεις έσβησαν οι πυρκαγιές που έκαψαν ένα εκατ. στρέμματα και προκάλεσαν επτά θανάτους

Τέθηκαν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα που επί επτά ημέρες έκαιγαν μεγάλες εκτάσεις στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων και μετατρέποντας σε στάχτη 1.000.000 στρέμματα βλάστησης, μετέδωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.



Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Αντρέ Φερνάντες, ενημέρωσε ότι «όλα τα μέτωπα που εξακολουθούσαν και ήταν ενεργά χθες και σήμερα τα ξημερώματα τέθηκαν υπό έλεγχο».



Αν και η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχοπτώσεις συνέλαβαν στο σβήσιμο των πυρκαγιών, από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν τις επόμενες ημέρες κατολισθήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, προειδοποίησε ο ίδιος.

Scenes from the Portugal fires this week which have devastated multiple communities. #wildfire #eu #Europe #portugal As I explained in the article I put out this afternoon, authorities have arrested 14 suspects for lighting dozens of fires on the hottest and windiest day of… pic.twitter.com/vufWB2rIDx



Από το Σάββατο, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν περισσότερα από χίλιες εστίες φωτιάς, με την αποπνικτική ζέστη και τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν να ενισχύουν τις φλόγες.



Δεκάδες από αυτές τις πυρκαγιές ξέσπασαν στην επαρχία Αβέιρο (βόρεια), όπου τέσσερα μέτωπα εξαπλώθηκαν σε μια περίμετρο 100 χιλιομέτρων και κατέστρεψαν περίπου 200.000 στρέμματα βλάστησης, σύμφωνα με μια εκτίμηση που δημοσίευσε χθες το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Copernicus.



Στο σύνολο της χώρας, η επιφάνεια που έχει καεί από τις πυρκαγιές από τις αρχές του έτους ανέρχεται πλέον σε περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα, εκ των οποίων το 60% δασική γη, το 29% θαμνότοποι και το 11% γεωργικά εδάφη, βάσει των δεδομένων του Εθνικού Ινστιτούτου Διαφύλαξης της Φύσης και των Δασών (ICNF).



Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ζημιών προκλήθηκε από τις πυρκαγιές αυτής της εβδομάδας, καθώς οι καμένες εκτάσεις έως τα τέλη Αυγούστου μόλις που ξεπερνούσαν τα 100.000 στρέμματα.

As floods continue in central Europe, Portugal suffers from fire



More than 100 fires have burned across the north and center of the country in five days, with the fires spreading quickly due to drought and strong winds.#Europe #Portugal pic.twitter.com/fVu1os1n2L