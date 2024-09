Φωτιές στην Πορτογαλία: Τρεις πυροσβέστες νεκροί - Εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες

Τρεις Πορτογάλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν παγιδεύτηκαν μέσα στις φλόγες καθώς επιχειρούσαν με το πυροσβεστικό όχημά τους για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, ανεβάζοντας σε επτά τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που μαίνονται για ημέρες στην Πορτογαλία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο τριών πυροσβεστών», δύο γυναικών και ενός άνδρα, που παγιδεύτηκαν στις φλόγες ενώ έδιναν μάχη για να περιορίσουν την έκταση της πυρκαγιάς κοντά στο Νέλας, στην περιοχή Βιζέου (βόρεια), δήλωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, Αντρέ Φερνάντες σε συνέντευξη Τύπου.

Προηγούμενος απολογισμός που μετέδωσε νωρίτερα το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Lusa, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς από τις πυρκαγιές που μαίνονται στην κεντρική και βόρεια Πορτογαλία και περισσότερους από 40 τραυματίες.

