Νέο βίντεο από το αεροπορικό δυστύχημα στο Νεπάλ- Πώς σώθηκε ο πιλότος

Σε εθνικό πένθος βυθίστηκε σήμερα το Νεπάλ, καθώς σημειώθηκε ακόμα ένα αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα, αυτή τη φορά με τουλάχιστον 18 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα 4χρονο παιδί με την οικογένειά του. Ο μόνος που σώθηκε ήταν ο πιλότος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από την Saurya Airlines, το αεροσκάφος μετέφερε τον κυβερνήτη Σάκχια, τον συγκυβερνήτη Κατουάλ και 17 επιβάτες.

Σύμφωνα με νεπαλικά μέσα, ο αεροσκάφος, κατά την απογείωση, ξέφυγε της πορείας του, πήρε απότομη κλίση προς τα αριστερά και αφότου απογειώθηκε από το έδαφος, άρχισε να αλλάζει πορεία. Το αεροσκάφος της νεπαλικής εταιρείας μόλις συνετρίβη στο έδαφος, πήρε φωτιά, αφού προφανώς ήταν έμφορτο με καύσιμα.

Plane Crashed in #Nepal, 18 casualties till now.



I have travelled once in these kinds of 20-25 year old Bombardier CRJ-200 planes of Saurya airlines for once.



The condition of those planes were very bad and the flight was scary as hell.



This was bound to happen one day.… pic.twitter.com/XeMaPXAAgN