Νεπάλ: Πέντε νεκροί απο συντριβή ελικοπτέρου σε δάσος του Κατμαντού

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Νεπάλ, όπου ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε δάσος, με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε δάσος έξω από την πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, λίγο μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με τις δηλώσεις ενός αξιωματούχου. Όλοι οι επιβαίνοντες, συνολικά πέντε άτομα, σκοτώθηκαν. Το ελικόπτερο, ναυλωμένο από την εταιρεία Dynasty Air, συνετρίβη σε δάσος των Ιμαλαΐων στο Εθνικό Πάρκο Σιβαπούρι στην περιοχή Νουουακότ, 57 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Κρίσνα Πρασάντ.

An Air Dynasty helicopter crashed on Wednesday in Nepal's Nuwakot leaving five dead including four Chinese passengers.#Nepal pic.twitter.com/Tyr5UZCVwB