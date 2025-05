Πολωνία: Ο Τουσκ δηλώνει ότι Ρώσοι χάκερ επιτέθηκαν σε ιστοσελίδες του κόμματός του πριν από τις προεδρικές εκλογές

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ δήλωσε ότι Ρώσοι χάκερ επιτέθηκαν σε ιστοσελίδες κομμάτων της κυβερνητικής του συμμαχίας, δύο ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον Τούσκ, στο στόχαστρο βρέθηκαν οι ιστοσελίδες του κόμματός του, της Πλατφόρμας των Πολιτών, καθώς και των εταίρων του στη συμμαχία, δηλαδή της Αριστεράς και του Πολωνικού Λαϊκού Κόμματος (PSL).

«Δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, μια ομάδα Ρώσων χάκερ που δραστηριοποιείται στο Telegram επιτέθηκε στις ιστοσελίδες της Πλατφόρμας των Πολιτών», έγραψε ο Τούσκ στην πλατφόρμα X το απόγευμα της Παρασκευής.

Only two days before the Polish elections a group of Russian hackers active on Telegram have attacked the Civic Platform internet sites. Their target are also the websites of my coalition partners. Our services are conducting intensive operations. The attack is still on.