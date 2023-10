Πολωνία: Χιλιάδες πολίτες σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης στη Βαρσοβία

Στη συγκέντρωση της αντιπολίτευσης στη Βαρσοβία συμμετείχαν χιλιάδες κόσμου, λίγες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία, οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση ελπίζει πως η «πορεία του ενός εκατομμυρίου καρδιών», όπως τη χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του PO Ντόναλντ Τουσκ, είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως η εν λόγω πορεία θα κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν στις εκλογές. «Η μεγάλη αλλαγή έρχεται. Αυτό είναι ένα σημάδι της αναγέννησης της Πολωνίας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει πει πως το PiS μπορεί να σκοπεύει να βγάλει την Πολωνία από την ΕΕ, κάτι που το κόμμα αρνείται, και έχει χαρακτηρίσει τις εκλογές κρίσιμες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) είναι πιθανό να κερδίσει τις εκλογές. Την ίδια ώρα όμως, κάτι τέτοιο δεν κρίνεται ως εύκολο καθώς υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στους πολίτες λόγω του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης αλλά και λόγω ανησυχιών για τη διάβρωση των δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών.

