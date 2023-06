Pride Βαρσοβίας: Μεγάλη παρέλαση για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα- Μπροστά ο Αμερικανός πρέσβης

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο χθεσινό Pride της Βαρσοβίας για να απαιτήσουν ισότητα για τα ΛΟΑΤKI+ άτομα ενόψει και των πολωνικών εκλογών.

Η δεξιά κυβέρνηση της χώρας, η οποία επιδιώκει την επανεκλογή της, έχει επικεντρωθεί στην εναντίωση απέναντι σε κάθε τι που σχετίζεται με αυτό που αποκαλεί «ιδεολογία των ΛΟΑΤΚΙ+». Ωστόσο, ο δήμαρχος της Βαρσοβίας υποσχέθηκε ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα θα είναι «πάντα ασφαλής». «Και ελπίζω ότι όλοι σας θα είστε ασφαλείς στην Πολωνία», δήλωσε στο πλήθος ο δήμαρχος Ράφαου Τσασκόφσκι, που προέρχεται από το φιλελεύθερο κόμμα της αντιπολίτευσης. «Θέλουμε να δείξουμε ότι σήμερα η ποικιλομορφία, τα δικαιώματα των μειονοτήτων σημαίνουν μια Ευρώπη που είναι ανοιχτή, μια Ευρώπη που είναι ανεκτική», είπε σε συνέντευξη Τύπου πριν από την πορεία υπερηφάνειας με αφορμή τις εκδηλώσεις για το Pride.

Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζονται νομικά στην Πολωνία και η χώρα απαγορεύει στα ζευγάρια του ιδίου φύλου να υιοθετούν παιδιά. Υπάρχουν επίσης εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα που επιδιώκουν να επισημοποιήσουν τη μετάβασή τους.

Το κυβερνών συντηρητικό εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) της Πολωνίας λέει ότι η επέκταση του γάμου και της υιοθεσίας στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια απειλεί τις παραδοσιακές οικογενειακές δομές και είναι επιβλαβής για τα παιδιά.

Οι ακτιβιστές αναμένουν ότι τα θέματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από το κόμμα για να κινητοποιήσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους στην κατεξοχήν καθολική χώρα κατά τη διάρκεια των φετινών εκλογών τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. «Είμαι σχεδόν 100% σίγουρη ότι θα συμβεί και φέτος», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters η Αλίσια Χέρντα, μία από τις διοργανώτριες της πορείας υπερηφάνειας για την ισότητα στη Βαρσοβία. «Αλλά δεν ανησυχώ πολύ, επειδή είμαστε μια πολύ ισχυρή κοινότητα και δεν θα είναι εύκολο να μας σταματήσουν από το να κάνουμε τα prides μας, επειδή είναι OK να είμαστε αυτό που είμαστε».

Στην πορεία υπερηφάνειας συμμετείχαν και ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+ από την Λευκορωσία, όπου με το καθεστώς Λουκασένκο τα πράγματα είναι δύσκολα για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Belarusians marched in Warsaw's Pride parade on Saturday. This is their way of supporting LGBT people also in #Belarus where their rights are violated and limited. pic.twitter.com/Yi2J5g5MUo

Ανάμεσα στο μεγάλο πλήθος της πορείας βρέθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πολωνία Μαρκ Μπρεζίνσκι, αλλά και η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό.

🏳️‍🌈 The United States ambassador held a U.S. flag high as he marched in the yearly Pride parade in Warsaw, Poland on Saturday, a clear message of Washington’s opposition to discrimination in a country where LGBTQ+ people are facing an uphill struggle. https://t.co/fruGchdsFP @PBS pic.twitter.com/h0B4JLBVey