Πόλη της Μεγάλης Ελλάδας στη Σικελία απαγορεύει την πώληση σουβενίρ της Μαφίας

Το Αγκριτζέντο (Ακράγαντας) στη νότια ακτή της Σικελίας ήταν μια από τις επιφανέστερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας ενώ το ιστορικό κέντρο της πόλης ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το Αγκριτζέντο θα είναι η «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ιταλίας 2025», όμως ο δήμος θέλει να «καθαρίσει» την εικόνα του «Ακράγαντα» από την Μαφία, που εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στην περιοχή.

Στην πόλη των 55.000 κατοίκων καθώς και σε ολόκληρη την Σικελία, τα τουριστικά καταστήματα πωλούν σουβενίρ, όπως μπλουζάκια, μαγνητάκια, ανοιχτήρια και καπέλα με θέμα τη Μαφία. Πολλά από αυτά τα σουβενίρ απεικονίζουν τον Μάρλον Μπράντο ως Δον Κορλεόνε από την περίφημη ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «ο Νονός», που κυκλοφόρησε το 1972.

Ο Φραντσέσκο Μιτσικέ δήμαρχος του Ακράγαντα - «της ωραιότερης πόλης των θνητών», σύμφωνα με τον Πίνδαρο - αποφάσισε την απαγόρευση της πώλησης σουβενίρ που έχουν θέμα τη Μαφία σε μια προσπάθεια να πάψει η περιοχή του και ολόκληρη η Σικελία να είναι ταυτόσημες με το οργανωμένο έγκλημα και την Κόζα Νόστρα. Μάλιστα, σε πολλά αναμνηστικά που αγοράζουν οι τουρίστες εικονίζονται Σικελοί με τοπικές φορεσιές, οι οποίοι κρατούν το κυνηγετικό όπλο της Σικελίας, γνωστό ως «lupara».

Ο δήμος του Αγκριτζέντο ελπίζει πως με την απαγόρευση θα αλλάξει το τρόπος που οι τουρίστες βλέπουν την πόλη ενώ παράλληλα, θα σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως οι δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος δεν έχουν την ανοχή των τοπικών Αρχών. «Έχοντας υπόψη πως η πώληση αυτών των προϊόντων στην περιοχή του Αγκριτζέντο ταπεινώνει την τοπική κοινωνία, η οποία έχει δεσμευτεί να διαδίδει την κουλτούρα της νομιμότητας επί χρόνια, διατάσσω την απαγόρευση της πώλησης οποιονδήποτε προϊόντων επαινούν ή αναφέρονται με οιονδήποτε τρόπο και μορφή στη Μαφία και στο οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε ο δήμαρχος στον ιταλικό Τύπο.

Στην τοπική αστυνομία δόθηκε η αρμοδιότητα να πραγματοποιεί ελέγχους στα καταστήματα με σουβενίρ στην πόλη και να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα, αν εντοπιστούν απαγορευμένα προϊόντα. Το ύψος του χρηματικού προστίμου δεν έχει γίνει προς το παρόν γνωστό. Σκοπός της απαγόρευσης είναι η πόλη του Αγκριτζέντο να βρεθεί στο επίκεντρο ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ιταλίας 2025» για την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά παρά για την σύνδεσή της με την Μαφία και το οργανωμένο έγκλημα.



Ήδη, το Αγκριτζέντο (Ακράγαντας) αποτελεί πόλο έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο, που ταξιδεύουν στην μικρή πόλη της Σικελίας για να θαυμάσουν τα ερείπια στην Κοιλάδα των Ναών, λίγο έξω από την πόλη, τα οποία λέγεται πως είναι τα κορυφαία δείγματα αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής εκτός Ελλάδας.



Παράλληλα με την απαγόρευση του Αγκριτζέντο, η κυβέρνηση της Σικελίας διέταξε τα αεροδρόμια να σταματήσουν να πωλούν αναμνηστικά της Μαφίας. Ο Αλεσάντρο Αρίκο, αρμόδιος σύμβουλος της τοπικής κυβέρνησης για τις μεταφορές και τις υποδομές, έγραψε στους διευθυντές των αεροδρομίων του Παλέρμο, της Κατάνια και του Τράπανι, καθώς και στα μικροσκοπικά νησιά Λαμπεντούζα και Παντελερία, δίνοντάς τους οδηγίες, ώστε να γίνει εκκαθάριση στα καταστήματα των τερματικών σταθμών από αυτά τα προϊόντα.

