Πόλεμος στο Ισραήλ: Πλήγματα σε Γάζα και Λίβανο- Χαμάς: Δεν φοβόμαστε τη χερσαία επίθεση

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις και τα χτυπήματα στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περισσότερους από 200 στόχους της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι στόχοι που επλήγησαν στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, σύμφωνα με τις IDF, περιλαμβάνουν ένα αρχηγείο όπου σκοτώθηκαν πολλά μέλη της Χαμάς και μια τράπεζα που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς. Οι IDF προσθέτουν ότι σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν επίσης ανάλογα πλήγματα, μεταξύ άλλων εναντίον κέντρων διοίκησης της Χαμάς και χώρων αποθήκευσης όπλων στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιπλέον πως έπληξε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη «τρομοκρατικούς» στόχους, αναφερόμενος σε θέσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο. «Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στρατιωτικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς με έναυσμα την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου, συγκρούσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν μαχητές, όμως επίσης εικονολήπτης του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και δυο άμαχοι. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον δυο άνθρωποι.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει ολοένα εντονότερα ανησυχία πως θα ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν, σύμμαχο της Χαμάς, και τον ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ έχει αρχίσει να απομακρύνει εσπευσμένα τους κατοίκους 28 κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της χώρας εξαιτίας των συγκρούσεων στα σύνορα με τον Λίβανο.

A short while ago, the IAF struck terror targets and military infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon, in response to fire yesterday (Monday) towards Israel. pic.twitter.com/6AP56PSHld

Η Χαμάς από την πλευρά της διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως «δεν φοβάται» τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ, το οποίο έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας, του παραθαλάσσιου θύλακα υπό τον έλεγχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, το οποίο η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εννοεί να εξαλείψει εντελώς.

«Η απειλή (των δυνάμεων) της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) ότι θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση εναντίον του λαού μας δεν μας φοβίζει κι είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ο Αμπού Ουμπέιντα, σε ηχογραφημένο μήνυμά του.

Ο Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, τόνισε πως «οι προσπάθειες όσον αφορά τους ομήρους είναι εθνική προτεραιότητα», καθώς οι οικογένειές τους δεν έχουν κανένα νέο.

Ο Αμπού Ουμπέιντα από την πλευρά του ανέφερε χθες πως ο αριθμός των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας είναι «200 ως 250», διευκρινίζοντας πως οι 200 βρίσκονται στα χέρια των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, και οι υπόλοιποι στα χέρια άλλων «παρατάξεων της αντίστασης». «Θα απελευθερώσουμε τους ξένους κρατούμενους εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Επανέλαβε εξάλλου πως 22 όμηροι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας τις δέκα ημέρες του πολέμου.

Πάνω από 2.750 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα 2,3 εκατ. κατοίκων στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αντιποίνων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

representative of the military wing of Hamas Abu Obeida on the possibility of the release of hostages: According to preliminary estimates, there are 200-250 prisoners or more in the Gaza Strip. The Al-Qassam Brigades have about 200 of them, the rest belong to other formations. We… pic.twitter.com/qp5n7SQ6JJ