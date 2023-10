Ισραήλ: Διαμαρτυρία στο Τελ Αβίβ, ζητούν να παραιτηθεί ο Νετανιάχου

Δεκάδες Ισραηλινοί πολίτες συμμετείχαν στην καθιστική διαμαρτυρία που πραγματοποιείται μπροστά από του υπουργείο Άμυνας στο Τελ Αβίβ, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Η καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιείται στη λεωφόρο Κάπλαν με πρωτοβουλία ομάδας που δημιουργήθηκε για να καταγγείλει το «φιάσκο του Μπίμπι» και για να απαιτήσει την παραίτησή του. Μάλιστα, η διαμαρτυρία χαρακτηρίζεται ως διαρκής, καθώς οι Ισραηλινοί πολίτες εναλλάσσονται. Να σημειωθεί πως λαμβάνει χώρα στον τόπο όπου δεκάδες χιλιάδες πολίτες του Ισραήλ διαδήλωσαν από τον Ιανουάριο κάθε Σάββατο και για 39 εβδομάδες κατά της αντιδημοκρατικής δικαστικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώνουν υπογραφές, μοιράζουν φέιγ βολάν και υψώνουν πλακάτ με συνθήματα κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, τα διερχόμενα αυτοκίνητα κορνάρουν σε ένδειξη υποστήριξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε κοντινή απόσταση από τους διαδηλωτές, λαμβάνει χώρα μία ακόμα καθιστική διαμαρτυρία από ομάδα υπερορθόδοξων εβραίων, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο υποστηρικτές του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο ακόμα και αυτοί, από τις 7 Οκτωβρίου, ζητούν ομοίως την παραίτησή του. Κάνουν λόγο για «συλλογική τραγωδία» και υποστηρίζουν πως «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αίμα στα χέρια του». Επίσης, ζητούν να γίνουν τα πάντα για να επιτευχθεί η απελευθέρωση των ομήρων. Τονίζουν πως μετά ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει. «Θα έπρεπε να το έχει ήδη κάνει. Λιποτάκτησε, εγκατέλειψε αυτήν τη χώρα».

«Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο άνθρωπος που έχει τρεις δίκες στην πλάτη είναι επιφορτισμένος με τις υποθέσεις της χώρας. Η χώρα μας έχει απαχθεί από μία παράνομη κυβέρνηση», λέει ένας από τους συγκεντρωμένους. «Μόλις τελειώσει ο πόλεμος, θα κατεβούμε στους δρόμους για να απαιτήσουμε την παραίτηση του Μπίμπι. Μας απήγαγαν τα παιδιά μας και είναι δική του ευθύνη», δηλώνει ένας άλλος. «Οι εγκληματίες του φιάσκο του 2023 πρέπει να δικαστούν», γράφει το πλακάτ δίπλα του.

#IsraelGazaWar: Protest in Tel Aviv calls for Prime Minister Netanyahu to RESIGN.



Of course, in the eyes of the Israeli media, police and public, these people are citizens who raise their voice on the strength of their democratic rights.



But in the eyes of our Indian #GodiMedia… pic.twitter.com/8JzFPynvoL