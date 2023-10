Γάζα: Σκοτώθηκε η Παλαιστίνια ζωγράφος Χέμπα Ζαγκούτ μαζί με τα παιδιά της

Η Παλαιστίνια ζωγράφος Χέμπα Ζαγκούτ, γνωστή για τους «ζωντανούς» πίνακές της, σκοτώθηκε με τα δύο μικρά παιδιά της σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χέμπα Ζαγκούτ σκοτώθηκε την Παρασκευή στις 13 Οκτωβρίου, σε επιδρομή στη Γάζα και τον θάνατό της επιβεβαίωση η αδελφή της μέσω ανάρτησης στο Facebook, ενώ σχετική αναφορά έκανε και το παλαιστινιακό έντυπο Arabs48.

Είχε σπουδάσει καλές τέχνες στο πανεπιστήμιο Al-Aqsa της Γάζας και εκπαιδεύτηκε στη γραφιστική. Είχε συγκεντρώσει πολλούς θαυμαστές στα social media για τους «ζωντανούς» πίνακές της με παλαιστινιακά τοπία και ανθρώπους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν οι απεικονίσεις της με σκηνές από τη Γάζα και την Ιερουσαλήμ.

«Προσπάθησα να εκφράσω τα αρνητικά συναισθήματα και τις εντάσεις που συμβαίνουν στη Γάζα», έχει πει για τη δουλειά της σε μια συνέντευξη που κυκλοφόρησε περίπου δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό της. «Θεωρώ την τέχνη μου ένα μέσο, ώστε να μεταφέρω στον κόσμο ένα μήνυμα για την παλαιστινιακή ταυτότητα».

Η Χέμπα Ζαγκούτ εργαζόταν ως δασκάλα σε δημόσιο σχολείο και στο παρελθόν είχε εργαστεί στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Heba Zagout was one of the most talented artists in Gaza Strip.



Here is her work ⤵️



I just found out she was killed, along with children. May her memory be a blessing pic.twitter.com/YxdbYaUp7E