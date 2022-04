Πόλεμος στην Ουκρανία: Το σοκαριστικό βίντεο με εικόνες βαρβαρότητας που έδειξε ο Ζελένσκι στον ΟΗΕ

Ένα βίντεο με πολύ σκληρά πλάνα ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία εν μέσω της ρωσικής εισβολής έδειξε στον ΟΗΕ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της προεδρεύουσας του οργάνου αυτού.

Αυτές οι εικόνες είναι «φοβερές», είπε η πρέσβειρα της Βρετανίας Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, δηλώνοντας «σοκαρισμένη» από τα πλάνα που έδειχναν πτώματα ή μέλη των θυμάτων.

Στο σύντομο βίντεο εικονίζονταν απανθρακωμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα, ακόμη και παιδιών, από το Ιρπίν, την Ντιμέρκα, τη Μαριούπολη και την Μπούσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

This video was shown by @ZelenskyyUa at a meeting of UN Security Council, which was convened because of #BuchaMasacre.

He showed the genocide of the Ukrainians committed by russian army.

He said: #russia is turning the right of veto into the right of murders.

Expel 🇷🇺 from @UN! pic.twitter.com/j4rnnloMfs