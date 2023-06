Πόλεμος στην Ουκρανία: Αμοιβή 12.000 $ σε Ρώσο στρατιώτη που κατέστρεψε γερμανικό Leopard

Ένας Ρώσος στρατιώτης που κατέστρεψε ένα άρμα μάχης Leopard στον πόλεμο στην Ουκρανία έλαβε αμοιβή 1 εκατομμυρίου ρουβλίων (περίπου 12.000 δολάρια).

Ο Ρώσος στρατιώτης Αντρέι Κράβτσοφ έλαβε την επιβράβευση από τον γερουσιαστή του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, τρεις φορές Ολυμπιονίκη στην ελληνορωμαϊκή πάλη, Αλεξάντερ Καρέλιν

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως η αμοιβή στον Ρώσο στρατιώτη για την καταστροφή του Leopard σε μάχη κατά την διάρκεια των συγκρούσεων στον πόλεμο στην Ουκρανία προήλθε από ιδιωτικό ίδρυμα. Αυτό επιβεβαίωσε και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον στρατιώτη, τον Αντρέι Κραβτσόφ, να κάθεται σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου και να λαμβάνει πιστοποιητικό βράβευσης από τον Αλεξάντρ Καρέλιν, τρεις φορές Ολυμπιονίκη στην ελληνορωμαϊκή πάλη. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε πότε και πού ο βραβευμένος Ρώσος στρατιώτης κατέστρεψε το άρμα μάχης ούτε τις λεπτομέρειες για τη νοσηλεία του. Στο βίντεο ο στρατιώτης φαίνεται να έχει χάσει το δεξί του χέρι.

Η Ρωσία λέει ότι οι δυνάμεις της έχουν καταστρέψει γερμανικής κατασκευής Leopards και αμερικανικής κατασκευής τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley από τότε που η Ουκρανία ξεκίνησε μια αντεπίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το Reuters δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει από ανεξάρτητές πηγές τους ισχυρισμούς αυτούς της Μόσχας.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε καταβάλει ατομικά αντίστοιχες αμοιβές σε περισσότερους από 10.000 Ρώσους στρατιώτες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για την καταστροφή ή την αρπαγή ουκρανικού εξοπλισμού ή οπλισμού που προμήθευσε στο Κίεβο η Δύση. Το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι τα μπόνους ανέρχονται σε 100.000 ρούβλια για άρματα μάχης και 300.000 ρούβλια για αεροσκάφη.

Παραδίδοντας το πιστοποιητικό βράβευσης, ο Καρέλιν είπε στον Κραβτσόφ: «Πρόκειται για θαυμάσιες πρόσθετες πληρωμές για όσους προκαλούν σημαντική ζημιά στον εχθρό, επιπλέον αυτής που κάνει το κράτος».

Το μπόνους καταβλήθηκε από ένα ταμείο που ιδρύθηκε από ιδιωτική ομάδα επιχειρηματιών, ένα παράδειγμα του πώς ορισμένες ρωσικές επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να επιδείξουν δημόσια την πίστη τους στη ρωσική εισβολή.

