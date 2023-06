NYT: Στοιχεία δείχνουν ότι η Ρωσία ανατίναξε το φράγμα Νόβα Καχόβκα

Οι New York Times υποστηρίζουν σε σημερινό τους άρθρο πως η καταστροφή στο φράγμα Νόβα Καχόβκα ήταν «inside job» υποδεικνύοντας ως υπεύθυνη την Ρωσία.

«Ένα φράγμα στην Ουκρανία σχεδιάστηκε για να αντέχει σχεδόν κάθε επίθεση που μπορεί να φανταστεί κανείς από το εξωτερικό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ρωσία το ανατίναξε εκ των έσω» γράφει η εφημερίδα για την καταστροφή του τεράστιου φράγματος Νόβα Καχόβκα σε περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επικαλούμενη μηχανικούς και ειδικούς στα εκρηκτικά, η εφημερίδα ανέφερε πως η έρευνά της βρήκε στοιχεία που δείχνουν πως πυροδοτήθηκε εκρηκτικό φορτίο σε έναν διάδρομο στη βάση από σκυρόδεμα του φράγματος, καταστρέφοντας τη δομή στις 6 Ιουνίου.

«Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς πως το φράγμα καταστράφηκε από έκρηξη που πυροδοτήθηκε από την πλευρά που το ελέγχει: τη Ρωσία», ανέφερε η εφημερίδα.

Ομάδα διεθνών νομικών ειδικών που συνδράμουν τους εισαγγελείς της Ουκρανίας στην έρευνά τους ανέφεραν σε προκαταρκτικά ευρήματα προχθές Παρασκευή ότι είναι «πολύ πιθανό» η κατάρρευση του φράγματος στην περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας να προκλήθηκε από εκρηκτικά που τοποθέτησαν οι Ρώσοι.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί το Κίεβο ότι προκάλεσε σαμποτάζ στο υδροηλεκτρικό φράγμα προκειμένου να αποκόψει την κύρια πηγή παροχής νερού στην Κριμαία την οποία έχει προσαρτήσει από την Ουκρανία η Ρωσία και να αποσπάσει την προσοχή από την ουκρανική αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων η οποία παραπαίει, όπως υποστηρίζει.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι ανατίναξε το σοβιετικής κατασκευής φράγμα που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο από τις πρώτες μέρες της εισβολής της το 2022, με αποτέλεσμα χείμαρροι νερού να πλημμυρίσουν μεγάλο τμήμα του πεδίου της μάχης, καταστρέφοντας αγροτική γη και αποκόπτοντας την παροχή νερού στους πολίτες.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τους ισχυρισμούς για τις αιτίες της έκρηξης.

Επικαλούμενη μηχανικούς, οι New York Times αναφέρουν πως η πλήρης εξέταση του φράγματος όταν αποστραγγιστεί το νερό μπορεί να δώσει στοιχεία για την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην καταστροφή.

«Η διάβρωση από το νερό που πέφτει από τις πύλες εξόδου θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε βλάβη αν το φράγμα ήταν κακά σχεδιασμένο ή αν το σκυρόδεμα ήταν κατώτερης ποιότητας, όμως οι μηχανικοί χαρακτήρισαν απίθανο κάτι τέτοιο», ανέφερε η εφημερίδα.

