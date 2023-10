Πόλεμος Ισραήλ: Τι θα γίνει με τις χερσαίες επιχειρήσεις- LIVE εικόνα από τη Γάζα

Αυξάνεται συνεχώς η λίστα των νεκρών στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ενώ μεγάλη ανησυχία επικρατεί για την επερχόμενη χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ και περισσότερους από 2.700 τραυματίες. Το BBC πριν από λίγο επικαλούμενο το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 950 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 4.600 έχουν τραυματιστεί στον αποκλεισμένο θύλακα.

Το Ισραήλ δεσμεύθηκε να κλιμακώσει την απάντησή του στην επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς προχωρώντας σε χερσαίες επιχειρήσεις. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, απευθυνόμενος σε στρατιώτες κοντά στον φράκτη με τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε: «Η Χαμάς ήθελε μια αλλαγή και θα έχει μια αλλαγή. Αυτό που ήταν η Γάζα δεν θα υπάρχει πλέον».

«Ξεκινήσαμε την επίθεση από αέρος, αργότερα θα ξεκινήσουμε και χερσαίες επιχειρήσεις. Ελέγχουμε την περιοχή από τη δεύτερη ημέρα και έχουμε περάσει στην επίθεση. Αυτό απλώς θα ενταθεί», υπογράμμισε. Εξάλλου το βόρειο τμήμα του Ισραήλ επλήγη από ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να απαντά, σύμφωνα με τρεις πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οβίδες και από τη Συρία έπεσαν στο Ισραήλ, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύρραξη θα εξαπλωθεί. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν αυτές οι οβίδες εκτοξεύθηκαν από τις συριακές ένοπλες δυνάμεις, από κάποια από τις πολλές ιρανικές πολιτοφυλακές που υπάρχουν (στη Συρία) και είναι ευπρόσδεκτες από το συριακό καθεστώς ή από τη Χεζμπολάχ ή κάποια άλλη οργάνωση», σχολίασε ο Κόνρικους. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απαντήσαμε στα πυρά και ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ήρεμη», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια της νύκτας σε πολλές περιοχές του Ισραήλ που συνορεύουν με τη Γάζα ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του, με την υποστήριξη ελικοπτέρων και drones, συγκρούστηκαν αργά χθες, Τρίτη, με Παλαιστίνιους μαχητές στο έδαφος του Ισραήλ.

Καθώς συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι κατέστρεψε μια τοποθεσία που χρησιμοποιούσε η Χαμάς για τον εντοπισμό αεροσκαφών πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας. Η πολεμική αεροπορία της χώρας έγραψε επίσης στο Twitter ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πάνω από 80 τοποθεσίες στο Μπέιτ Χανούν της Γάζας, «συμπεριλαμβανομένων δύο τραπεζικών υποκαταστημάτων που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στη Γάζα, μια υπόγεια σήραγγα και δύο επιχειρησιακά κέντρα διοίκησης που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για την καθοδήγηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων κατά του Ισραήλ».

Overnight, IAF fighter jets struck over 80 targets in Beit Hanoun in the Gaza Strip, including two bank branches used by Hamas to fund terrorism in the Gaza, an underground tunnel and two operational command centers used by Hamas to direct terrorist activities against Israel. pic.twitter.com/w5c9FmABmo