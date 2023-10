Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Προειδοποίηση της ΕΕ στον Ίλον Μασκ, για τα fake news στο Twitter

Η ΕΕ προειδοποίησε στον Ίλον Μασκ για την παραπληροφόρηση αναφορικά με τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς- μεταξύ άλλων με fake news και παλιές φωτογραφίες- στο πρώην Twitter και νυν X.

Η επιστολή της ΕΕ προς τον Ίλον Μασκ έρχεται λιγότερο από δύο μήνες αφού τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία για τη ρύθμιση περιεχομένου στα social media. Αν δισεκατομμυριούχος δεν συμμορφωθεί, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 6% των εσόδων του από το Twitter, ή με ολικό αποκλεισμό της πλατφόρμας στην ΕΕ.

Ο επίτροπος Τιερί Μπρετόν υπογράφει την επιστολή προς τον Μασκ, στην οποία τον καλεί να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει μια «άμεση, ακριβής και πλήρης απάντηση» στα όσα του ζητά, εντός 24 ωρών.

Τις τελευταίες ημέρες έχει προκληθεί ανησυχία σχετικά με τα fake news που κυκλοφορούν στο Twitter σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Επίσης, ο Ίλον Μασκ πρότεινε στους followers του να παρακολουθούν τις εξελίξεις για τη σύρραξη από λογαριασμούς που έχουν αναρτήσει ψευδείς ισχυρισμούς ή αντισημιτικά σχόλια.

«Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, έχουμε ενδείξεις ότι η πλατφόρμα σας χρησιμοποιείται για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και παραπληροφόρησης στην ΕΕ», γράφει ο Τιερί Μπρετόν στον Ίλον Μασκ.

Στη συνέχεια, του υπενθυμίζει τι προβλέπει η νομοθεσία για τα social media. Αρχικά, να υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο που επιτρέπεται υπό τους όρους χρήσης της πλατφόρμας. Δεύτερον, ο Μπρετόν γράφει στον Μασκ πως όποτε λαμβάνει ειδοποίηση για παράνομο περιεχόμενο, πρέπει να αναλαμβάνει η πλατφόρμα δράση γρήγορα και να αφαιρεί τις επίμαχες αναρτήσεις.

«Έχουμε αναφορές για πιθανό παράνομο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στις υπηρεσίες σας, παρά τις ειδοποιήσεις από τις αρμόδιες αρχές», επισημαίνει ο επίτροπος.

Τρίτον, γράφει ο Μπρετόν στον Μασκ, «πρέπει να έχετε αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια που πηγάζουν από την παραπληροφόρηση». Ο επίτροπος επισημαίνει πως στο Twitter κυκλοφορούν φωτογραφίες από παλιές ένοπλες συγκρούσεις ή στρατιωτικό υλικό που προέρχεται από video games, τονίζοντας ότι πρόκειται για «εμφανώς ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες».

Για αυτούς τους λόγους, ο Μπρετόν καλεί τον Μασκ να διασφαλίσει άμεσα ότι τα συστήματα του Twitter είναι αποτελεσματικά και να δώσει αναφορά για τα μέτρα που ελήφθησαν.

«Επίσης, αναμένω ότι θα είστε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τη Europol και ότι θα διασφαλίσετε πως θα απαντήσετε γρήγορα στα αιτήματά τους», τονίζει ο επίτροπος.

Τέλος, ο Τιερί Μπρετόν υπενθυμίζει στον Ίλον Μασκ ότι μπορεί να επιβληθούν ποινές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54