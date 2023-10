Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Τουλάχιστον 2.100 νεκροί - Κραυγή αγωνίας για σύγκρουση χωρίς τέλος

Με το τέλος να μην διαφαίνεται τουλάχιστον επί του παρόντος συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και η λίστα των νεκρών μεγαλώνει διαρκώς.

Ο απολογισμός των θυμάτων των του πολέμου Ισραήλ- Χαμάς δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: πλέον έφθασε τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού), με βίντεο που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F