Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Στους 14.200 οι νεκροί κι από τις δύο πλευρές- Νέα βίντεο από τις IDF

Μεγαλώνει ασταμάτητα η λίστα των νεκρών στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και ο νέος αριθμός των θυμάτων κι από τις δύο πλευρές φθάνει τους 14.200.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, 13.000 σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς. Το υπουργείο λέει ότι 5.500 από όσους σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας είναι παιδιά και 3.500 γυναίκες. Ο αριθμός των τραυματιών που ανακοίνωσε η Χαμάς είναι 30.000, αμετάβλητος από χθες. Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.200 νεκρούς και 242 ομήρους.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να δημοσιεύει βίντεο και εικόνες προκειμένου να στηρίξει την θέση του σύμφωνα με την οποία το νοσοκομείο αλ Σίφα χρησιμοποιήθηκε ως βάση της Χαμάς.

Σχετικά με το πρώτο βίντεο επισημαίνει: «Οι IDF λένε στον κόσμο την αλήθεια για το νοσοκομείο αλ Σίφα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται προσεκτικά, όλα αυτά με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάλυση της υποδομής της Χαμάς στο νοσοκομείο. Ακόμα δεν μας πιστεύετε; Δείτε μόνοι σας τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διεθνής Εκπρόσωπος των IDF»

