ΠΟΥ: «Ζώνη θανάτου» το νοσοκομείο αλ Σίφα- Μεταφέρθηκαν 31 βρέφη

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης για το νοσοκομείο αλ Σίφα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε το νοσοκομείο της Γάζας ως «ζώνη θανάτου» συμπληρώνοντας πάντως πως απομακρύνθηκαν 31 άρρωστα βρέφη.

Τη στιγμή που ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται, κοινή ομάδα του ΟΗΕ με επικεφαλής τον ΠΟΥ αξιολόγησε το νοσοκομείο αλ Σίφα επί μία ώρα μετά την εισβολή από τον ισραηλινό στρατό και ενώ ορισμένοι ασθενείς και όσοι αναζητούσαν καταφύγιο εκεί άρχισαν να το εκκενώνουν ήδη από χθες.

Η ομάδα δήλωσε ότι εντόπισε σημεία από βομβαρδισμούς και σημάδια από πυροβολισμούς και επίσης πως είδε έναν ομαδικό τάφο στην είσοδο του νοσοκομείου. Τους είπαν ότι περιείχε τα λείψανα 80 ανθρώπων.

Μετά την εκκένωση, την οποία ο διευθυντής του νοσοκομείου δήλωσε ότι διέταξε ο ισραηλινός στρατός, αλλά ο στρατός αντέτεινε ότι την ζήτησε ο διευθυντής, 300 βαριά άρρωστοι ασθενείς παραμένουν στο αλ Σίφα. Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι προσπαθεί να οργανώσει την επείγουσα απομάκρυνση όσων ασθενών έχουν απομείνει. αλλά και του προσωπικού, σε άλλες εγκαταστάσεις στη Γάζα και επανέλαβε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Μεταφέρθηκαν άρρωστα βρέφη από το νοσοκομείο αλ Σίφα

Παράλληλα, πληρώματα ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου απομάκρυναν σήμερα 31 πρόωρα βρέφη από το νοσοκομεία Σίφα, αφού υπήρξε συντονισμός με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και το Γραφείο Συντονισμού για Ανθρωπιστικά Ζητήματα του ΟΗΕ.

Τα βρέφη μεταφέρθηκαν στα νότια της Γάζας «για την προετοιμασία της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Ράφα», σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε σχετική ανάρτησή του συμπληρώνει πως :

«Απομακρύνθηκαν 31 πολύ άρρωστα βρέφη, μαζί με 6 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και 10 μέλη των οικογενειών του προσωπικού. Για τη μεταφορά χρησιμοποιήθηκαν 6 ασθενοφόρα της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου. Τα μωρά μεταφέρθηκαν στο μαιευτήριο Al-Helal Al-Emairati, όπου λαμβάνουν επείγουσα φροντίδα στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών.

Σχεδιάζονται περαιτέρω αποστολές για την επείγουσα μεταφορά των υπόλοιπων ασθενών και του υγειονομικού προσωπικού από το νοσοκομείο αλ Σίφα, εν αναμονή των εγγυήσεων ασφαλούς διέλευσης από τα μέρη της σύγκρουσης.

Είμαστε βαθιά συγκινημένοι και εντυπωσιασμένοι από την εξαιρετική γενναιότητα και τις υπηρεσίες των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη Γάζα, οι οποίοι συνεχίζουν να υπηρετούν κάτω από τις πιο άσχημες και δύσκολες συνθήκες. Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέληνο της Παλαιστίνης, τον ΟΗΕ και άλλους εταίρους».

Η εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Σίφα

Εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι ασθενείς, εγκατέλειψαν το Σάββατο το νοσοκομείο αλ-Σίφα. Ένας δημοσιογράφος που βρέθηκε στο νοσοκομείο δήλωσε στο BBC ότι μόνο «ασθενείς που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και ένας πολύ μικρός αριθμός γιατρών» παρέμειναν πίσω. «Σηκώσαμε τα χέρια μας ψηλά και κρατήσαμε λευκές σημαίες», δήλωσε στο BBC ο Χαντέρ, δημοσιογράφος που βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Ο δρ Ραμέζ Ρντουάν, ένας γιατρός που είπε ότι διατάχθηκε να εγκαταλείψει το Αλ Σίφα από τις ισραηλινές αρχές, περιέγραψε την κατάσταση στο νοσοκομείο ως «άθλια», λέγοντας ότι δεν υπήρχαν παυσίπονα ή αντιβιοτικά και ότι ορισμένοι ασθενείς είχαν «σκουλήκια που έβγαιναν από τις πληγές».

Απάντηση Λευκού Οίκου για τους ομήρους

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος απάντησε σε δημοσίευμα της Washington Post για τους ομήρους, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ, η Χαμάς και οι ΗΠΑ βρίσκονταν στα πρόθυρα μιας συμφωνίας που θα προέβλεπε την απελευθέρωση των γυναικών και των παιδιών που κρατάει η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου με αντάλλαγμα μια πενθήμερη παύση των μαχών.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τέτοια συμφωνία, αλλά εργάζεται σκληρά για να συμφωνηθεί. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέκλεισε την πλήρη κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς και δήλωσε ότι θα εξετάσει μόνο μια προσωρινή εκεχειρία με αντάλλαγμα την επιστροφή των ομήρων που απήγαγε η οργάνωση.

Με πληροφορίες από BBC