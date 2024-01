Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Φόβοι για σοβαρή εκτροπή μετά τον θάνατο του Σαλέχ αλ Αρούρι

Ολοένα αυξάνονται οι φόβοι για κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μετά και το χθεσινό χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο κορυφαίου στελέχους της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται σήμερα για «κάθε σενάριο», την επομένη του πλήγματος σε προάστιο της Βηρυτού το οποίο στοίχισε τη ζωή του δεύτερου της ιεραρχίας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, μεγεθύνοντας ακόμη περισσότερο την ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το Ισραήλ επέμεινε ότι η δολοφονία του ηγετικού στελέχους της Χαμάς στη Βηρυτό δεν ήταν επίθεση κατά του Λιβάνου, καθώς οι εχθροί του προειδοποίησαν για «τιμωρία» για τον θάνατό του. Ωστόσο, η λιβανική Χεζμπολάχ προειδοποίησε χθες βράδυ πως «η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι» αποτελεί όχι μόνο «επίθεση εναντίον του Λιβάνου» αλλά και «σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ του εχθρού και του άξονα της αντίστασης».

Ισραηλινός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Σαλέχ αλ Αρούρι σκοτώθηκε σε ένα «χειρουργικό χτύπημα» κατά της ηγεσίας της Χαμάς. «Οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας σε όλες τις κονίστρες, στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε σενάριο. Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ειπωθεί απόψε είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και θα παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στον αγώνα εναντίον της Χαμάς», δήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκαρί.

“The IDF is in a very high state of readiness in all arenas, in defense and offense. We are highly prepared for any scenario. The most important thing to say tonight is that we are focused and remain focused on fighting Hamas.” - Rear Admiral Daniel Hagari, IDF Spokesperson pic.twitter.com/3D6ImrjymE