Νεκροί 10 αντάρτες Χούτι από αμερικανικά χτυπήματα στην Ερυθρά Θάλασσα

Δέκα νεκροί αντάρτες Χούτι ήταν ο απολογισμός των αμερικανικών χτυπημάτων στην Ερυθρά θάλασσα μετά από επιθέσεις σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Νωρίτερα σήμερα, αμερικανικά ελικόπτερα βύθισαν 3 σκάφη των ανταρτών Χούτι την ώρα που πραγματοποιούσαν επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τα αμερικανικά χτυπήματα είχαν ως αποτέλεσμα 10 αντάρτες Χούτι να σκοτωθούν, όπως ανέφεραν σήμερα δύο πηγές στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης το οποίο ελέγχεται από τους Χούτι. «Δέκα Χούτι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίσθηκαν από το αμερικανικό πλήγμα σε πλοία των Χούτι που επιχειρούσαν να σταματήσουν ένα πλοίο στη θάλασσα στα ανοιχτά του Χοντέιντα», δήλωσε μία από τις δύο πηγές.

Οι τραυματίες διασώθηκαν μετά την επίθεση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και άλλα τέσσερα άτομα επέζησαν επίσης, σύμφωνα με τις λιμενικές πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομασθούν.

Ο αμερικανικός στρατός ήταν αυτός που είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη βύθιση των τριών σκαφών των ανταρτών Χούτι. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της δανικής εταιρείας θαλάσσιων μεταφορών Maersk, η οποία ανέστειλε για 48 ώρες τη διέλευση των πλοίων της από την περιοχή. Αφού έγιναν στόχοι πυρών των Χούτι, αμερικανικά ελικόπτερα «απάντησαν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας βυθίζοντας τρία από τα τέσσερα μικρά πλοία και σκοτώνοντας τα πληρώματα», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής δικοίκησης που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (Centcom), στην οποία διευκρινίζεται επίσης πως ένα τέταρτο πλοίο «διέφυγε από τη ζώνη».

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea



On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF