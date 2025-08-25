ΔΙΕΘΝΗ
Μιανμάρ: Iστορική γέφυρα 300 μέτρων κατέρρευσε καθώς μαίνεται ο εμφύλιος

Η γέφυρα, που εγκαινιάστηκε το 1901, υπήρξε τότε η ψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο

Φωτ: Getty Images
Η θρυλική γέφυρα Γκόκτεικ στη βόρεια Μιανμάρ κατέρρευσε την Κυριακή, εν μέσω των συγκρούσεων που συνεχίζονται στη χώρα από το πραξικόπημα του 2021.

Η γέφυρα, που εγκαινιάστηκε το 1901 στην αποικιακή περίοδο, υπήρξε τότε η ψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο και για περισσότερο από έναν αιώνα αποτελούσε εμβληματικό τοπόσημο της περιοχής.

Η στρατιωτική χούντα και οι αντάρτικες δυνάμεις που αντιστέκονται στο καθεστώς αντάλλαξαν κατηγορίες για την καταστροφή. Εκπρόσωπος του καθεστώτος υποστήριξε ότι η γέφυρα «ανατινάχθηκε με νάρκες» από το Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό Τάανγκ (TNLA) και ομάδες λαϊκής άμυνας. Αντίθετα, εκπρόσωπος του TNLA κατηγόρησε τον στρατό ότι βομβάρδισε θέσεις ανταρτών με drones και «έπληξε κατά λάθος» τη γέφυρα.

Οι συγκρούσεις είχαν αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στις κοντινές πόλεις Ναούνγκκιο και Κιαούκμε, με τη χούντα να υποστηρίζει ότι τον Ιούλιο ανακατέλαβε τη Ναούνγκκιο.

Η γέφυρα Γκόκτεικ εκτεινόταν σε μήκος 300 μέτρων και ύψος 102 μέτρων πάνω από το φαράγγι, ενώ αποτελούσε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Μανταλέι–Λασιό. Εκτός από στρατηγικής σημασίας υποδομή, ήταν και δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, με πλήθος επισκεπτών να τη διασχίζουν για τη θέα της κοιλάδας.

Φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψαν τη γέφυρα με σοβαρές ζημιές, ενώ τμήματά της είχαν ήδη καταρρεύσει στο φαράγγι.

Η καταστροφή συνέβη σε μια περίοδο που η χούντα της Μιανμάρ προετοιμάζει εκλογές για τον Δεκέμβριο. Η αντιπολίτευση έχει ήδη δηλώσει ότι θα τις μποϊκοτάρει, ενώ οι διεθνείς παρατηρητές επικρίνουν τη διαδικασία ως αναξιόπιστη. Παράλληλα, αναλυτές προειδοπούν ότι οι αντάρτες ενδέχεται να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους ενόψει της εκλογικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από Guardian

