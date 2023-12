Ερυθρά Θάλασσα: Αμερικανικά ελικόπτερα βύθισαν 3 σκάφη των ανταρτών Χούτι

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου αμερικανικά ελικόπτερα βύθισαν τρία σκάφη των ανταρτών Χούτι. Στο μεταξύ, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή, η Maersk ανέστειλε για 48 ώρες τη διέλευση του στόλου της από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Ελικόπτερα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισαν τα τρία από τα τέσσερα μικρά σκάφη με τα οποία επιτέθηκαν οι Χούτι σε φορτηγό πλοίο στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Τα ελικόπτερα του αεροπλανοφόρου USS Eisenhower και του καταδρομικού USS Gravely ανταποκρίθηκαν στο σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το πλοίο Maersk Hangzhou.

Απαντώντας στα πυρά από τα σκάφη των Χούτι, τα ελικόπτερα βύθισαν τα τρία από αυτά. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea



On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF