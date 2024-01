Κλιμάκωση με το πλήγμα στη Βηρυτό: «Χειρουργικό χτύπημα», νεκρός το Νο2 της Χαμάς

Νέους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προκαλεί η έκρηξη στη Βηρυτό, στην οποία σκοτώθηκε το Νο2 της Χαμάς, Σαλέχ αλ Αρούρι. Ο Λίβανος και η Χαμάς κατηγορούν το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε την επίθεση με drone.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Dahiyeh, νότιο προάστιο της Βηρυτού και από αυτή σκοτώθηκαν έξι άτομα. Εκτός από τον Σαλέχ αλ Αρούρι, νεκροί είναι και δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κασάμ- του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς- σύμφωνα με το κανάλι της οργάνωσης: οι Σαμίρ Φίντι Άμπου Αμέρ και Αζάμ αλ Άκρα Άμπου Αμάρ.

Αν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του Ισραήλ, αυτό θα σηματοδοτήσει σημαντική κλιμάκωση. Παράλληλα, αυτή θα είναι η πρώτη επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό, από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς, καθώς μέχρι σήμερα οι συγκρούσεις των IDF με τη Χεζμπολάχ γίνονται σε παραμεθόριες περιοχές.

Μέχρι στιγμής το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε έχει διαψεύσει την εμπλοκή του στην επίθεση στη Βηρυτό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάρκ Ρέγκεβ, σύμβουλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και πρώην πρεσβευτής του Ισραήλ στη Βρετανία, μίλησε για «χειρουργικό χτύπημα» και συμπλήρωσε πως «όποιος κι αν διέπραξε» την επίθεση, αυτή δεν ήταν εναντίον του λιβανέζικου κράτους.

«Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτή την επίθεση. Αλλά όποιος τη διέπραξε, πρέπει να είναι σαφές: αυτή δεν ήταν μια επίθεση σε βάρος του λιβανέζικου κράτους. Όποιος το διέπραξε αυτό, έκανε ένα χειρουργικό χτύπημα εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς», δήλωσε ο Ρέγκεβ στο ΜSNBC.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, δεν έκανε κάποιο σχόλιο για την επίθεση. Ωστόσο, δήλωσε: «Οι IDF είναι σε επίπεδο πολύ υψηλής ετοιμότητας σε όλα τα πεδία, στην άμυνα και την επίθεση. Είμαστε εξαιρετικά προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Το πιο σημαντικό που μπορούμε να πούμε απόψε είναι πως παραμένουμε συγκεντρωμένοι στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς».

