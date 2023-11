Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Έτοιμες να πλήξουν τα τούνελ δηλώνουν οι IDF

Απλώνεται η επιχειρησιακή δράση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και σήμερα εκπρόσωπος των IDF δήλωσε πως θα χτυπηθούν τα τούνελ της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στους μαχητές της Χαμάς στις υπόγειες σήραγγες και τα τούνελ τους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αφού έχουν πλέον απομονώσει την περιοχή με στρατεύματα και άρματα μάχης, δήλωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Τώρα θα αρχίσουμε να συγκλίνουμε σ' αυτούς», είπε στους δημοσιογράφους ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ. «Όταν λέω 'να συγκλίνουμε σ' αυτούς', αυτό θα γίνει στην επιφάνεια του εδάφους και θα γίνει επίσης και κάτω από το έδαφος».

Από την αρχή του πολέμου με τη Χαμάς, το Ισραήλ στοχεύει το «υπόγειο» επίπεδο στη Γάζα όπως παραδέχτηκε στις 12 Οκτωβρίου ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Αυτό που έχει κάνει η Χαμάς από τότε που πήρε τον έλεγχο σχεδόν 20 χρόνια πριν ήταν να χτίσει ένα δίκτυο τούνελ από κάτω από την πόλη της Γάζας μέχρι το Χαν Γιούνις και τη Ράφα», είπε. Ανέφερε ακόμα ότι η Λωρίδα της Γάζας πρέπει να θεωρείται ότι έχει δύο επίπεδα, ένα για τους πολίτες στο επίπεδο του εδάφους και ένα δεύτερο υπόγειο επίπεδο για τη Χαμάς. Ωστόσο όπως αναφέρουν διάφοροι αναλυτές έκδηλη είναι η ανησυχία για τους ομήρους, τους οποίους η Χαμάς ενδέχεται να έχει κρύψει στον λαβύρινθο των υπόγειων σηράγγων της.

Επίσης σήμερα σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του τελευταίου 24ωρου το Ισραήλ ανακοίνωσε:

«-Χτυπήθηκαν πάνω από 450 στόχοι της Χαμάς, μεταξύ των οποίων: τρομοκράτες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, παρατηρητήρια, θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και άλλα.

-τα χερσαία στρατεύματα των IDF πήραν τον έλεγχο ενός στρατιωτικού συγκροτήματος της Χαμάς, που περιείχε θέσεις παρατήρησης, χώρους εκπαίδευσης για στελέχη της Χαμάς και υπόγειες σήραγγες στη Γάζα.

-Με βάση πληροφορίες της ISA και των IDF, μαχητικά αεροσκάφη των IDF εξουδετέρωσαν τον Τζαμάλ Μούσα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις ειδικές επιχειρήσεις ασφαλείας της Χαμάς».

