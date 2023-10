Πόλεμος στο Ισραήλ: Στόχος τα τούνελ της Χαμάς, ανησυχία για τους ομήρους

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς συνεχίζεται και ο ισραηλινός στρατός με τις τελευταίες αεροπορικές επιδρομές του στοχεύει στην καταστροφή ενός δικτύου σηράγγων που επί δεκαετίες χρησίμευε ως κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς.

Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται ήδη στο Τελ Αβίβ στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή με στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ ύστερα από την επίθεση των μαχητών της Χαμάς και να προσπαθήσει για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Αναλυτικότερα, το Ισραήλ στοχεύει το «υπόγειο» επίπεδο στη Γάζα όπως παραδέχτηκε νωρίτερα ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Αυτό που έχει κάνει η Χαμάς από τότε που πήρε τον έλεγχο σχεδόν 20 χρόνια πριν ήταν να χτίσει ένα δίκτυο τούνελ από κάτω από την πόλη της Γάζας μέχρι το Χαν Γιούνις και τη Ράφα», είπε. Ανέφερε ακόμα ότι η Λωρίδα της Γάζας πρέπει να θεωρείται ότι έχει δύο επίπεδα, ένα για τους πολίτες στο επίπεδο του εδάφους και ένα δεύτερο υπόγειο επίπεδο για τη Χαμάς.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να φτάσουμε σε αυτό το δεύτερο στρώμα που έχει χτίσει η Χαμάς», λέει. «Αυτά δεν είναι καταφύγια για να έχουν πρόσβαση οι πολίτες της Γάζας όταν το Ισραήλ χτυπάει», πρόσθεσε.

Ωστόσο όπως αναφέρει το Al-monitor έκδηλη είναι η ανησυχία για τους δεκάδες ομήρους, ορισμένοι από τους οποίους είναι Αμερικανοί, και τους οποίους η Χαμάς έχει πιθανότατα κρύψει στον λαβύρινθο των υπόγειων σηράγγων της.

As Israel prepares for a ground invasion of the Gaza Strip, concerns are growing for the scores of hostages, some of them American, whom Hamas has likely stowed in its labyrinth of underground tunnels. (via @ElizHagedorn) https://t.co/jvUoBkWR9h — Al-Monitor (@AlMonitor) October 12, 2023

Ο ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα πως η χώρα του δεν θα επιτρέψει να μπουν στη Γάζα προϊόντα πρώτης ανάγκης ούτε ανθρωπιστική βοήθεια όσο το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς δεν απελευθερώνει τους ανθρώπους που απήχθησαν το Σάββατο από το Ισραήλ.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Κανένας ηλεκτρικός διακόπτης δεν θα ανάψει, καμιά βρύση δεν θα τρέξει νερό και κανένα βυτιοφόρο με καύσιμα δεν θα εισέλθει όσο οι απαχθέντες Ισραηλινοί δεν θα έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Τι θα γίνει με τους ομήρους;

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ- ICRC) βρίσκεται σε επαφή με τη Χαμάς και τις ισραηλινές αρχές προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που κρατά το παλαιστινιακό κίνημα στο Ισραήλ, σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση. Χθες κυκλοφόρησε μια εικόνα με την ανεπιβεβαίωτη πληροφορία πως η Χαμάς φέρεται να απελευθέρωσε μια Ισραηλινή γυναίκα και τα παιδιά της που βρίσκονταν σε ομηρία.

Η ΔΕΕΣ κάλεσε εξάλλου «τις δύο πλευρές να περιορίσουν τα δεινά των αμάχων», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Ως ουδέτερος μεσολαβητής είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε ανθρωπιστικές επισκέψεις, να διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των ομήρων και των μελών των οικογενειών τους όπως και οποιαδήποτε απελευθέρωση», υπογράμμισε ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι περιφερειακός διευθυντής της ΔΕΕΣ για την περιοχή της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής.

Η κράτηση ομήρων απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και όλοι όσοι κρατούνται θα πρέπει να αφεθούν αμέσως ελεύθεροι, πρόσθεσε ο Καρμπόνι.

Δεκάδες Ισραηλινοί και αλλοδαποί – στρατιώτες, άμαχοι, γυναίκες και παιδιά-- πιστεύεται ότι βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ισραηλινές αρχές έχουν καταμετρήσει 150 ομήρους, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και πτώματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επίσημη απελευθέρωση ομήρων.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε επίσης μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, όπως ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, επίσημη πηγή στο AFP. Ο αξιωματούχος της ΔΕΕΣ εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για την τύχη των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς. Από τον πόλεμο έχουν ήδη σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι και από τις δύο πλευρές.

Το Ισραήλ επέβαλε πλήρη πολιορκία στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου ζουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, διακόπτοντας την παροχή νερού, ηλεκτρικού και καυσίμων.

Καθώς η ηλεκτροδότηση στη Γάζα έχει διακοπεί, «τα νοσοκομεία δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τα νεογνά που βρίσκονται στις θερμοκοιτίδες και τους ηλικιωμένους ασθενείς που λαμβάνουν οξυγόνο. Οι αιμοκαθάρσεις έχουν σταματήσει και δεν μπορούν να γίνουν ακτινογραφίες», υπογράμμισε ο Καρμπόνι. «Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα νοσοκομεία κινδυνεύουν να μετατραπούν σε νεκροτομεία», κατήγγειλε, τονίζοντας ότι ήδη η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι δύσκολη. “Κανένας γονέας δεν θέλει να είναι αναγκασμένος να δίνει βρόμικο νερό σε ένα παιδί που διψά”, σημείωσε.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023