Πλημμύρες στην Ισπανία: Εγκλωβισμένα αυτοκίνητα επιπλέουν - Τουλάχιστον τέσσερις αγνοούμενοι

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσε ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο κινείται κατά μήκος τη νοτιοανατολικής Ισπανίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και πόλεις και να αγνοούνται τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Οι αρχές στις πλέον πληγείσες περιοχές εξέδωσαν οδηγίες στους πολίτες να μην βγαίνουν έξω και να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις, δρόμοι έκλεισαν και δρομολόγια της υπερταχείας διακόπηκαν.

Τα νερά κατέκλυσαν την πόλη Λέτουρ, στην περιφέρεια Αλμπαθέτε, παρασύροντας αυτοκίνητα, όπως δείχνουν πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση. Ο δήμαρχος Σέρχιο Μαρίν Σάντσεθ είπε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης αναζητούν «τρεις ή τέσσερις ανθρώπους» που αγνοούνται.

Λόγω της κακοκαιρίας και των συνεπειών της, η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων Adif διέκοψε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαλένθιας. Μια τέτοια υπερταχεία, με 276 επιβάτες, εκτροχιάστηκε στην περιοχή της Ανδαλουσίας, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

Spain is currently experiencing catastrophic flash flooding, especially across Andalucía, Murcia & Valencia 4+ inches of rain are expected across the typically dry, arid landscape Emergency services are working hard to manage the situation. #Spain #Flood pic.twitter.com/B7U369EgEA

«Ορισμένοι (από τους αγνοούμενους) βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο, άλλοι ήταν στο σπίτι τους», είπε, σημειώνοντας ότι δεν διαθέτει άλλες πληροφορίες. Η αστυνομία της πόλης Αλκουδία, στην περιφέρεια της Βαλένθια, ανέφερε ότι αναζητά τον οδηγό ενός φορτηγού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν νωρίς το απόγευμα.

Οι υπηρεσίες διάσωσης απομάκρυναν ακόμη και με ελικόπτερα δεκάδες ανθρώπους από την Αλόρα της Ανδαλουσίας, αφού υπερχείλισε ένας ποταμός.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό το ανατολικό τμήμα της περιφέρειας της Βαλένθιας και σε κίτρινο συναγερμό τμήματα της Ανδαλουσίας στον νότο, όπου ένα τρένο εκτροχιάστηκε εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, αν και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν παγιδευμένους οδηγούς, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, στην πόλη Αλθίρα, στη Βαλένθια, και αυτοκίνητα να έχουν ακινητοποιηθεί σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Η AEMET αναμένει η Βαλένθια να δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα της καταιγίδας, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 90 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από μία ώρα ή 180 χιλιοστά σε λιγότερες από 12 ώρες.

Σχολεία, δικαστήρια και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους στην Κάρλετ και σε άλλες κοντινές πόλεις στην περιφέρεια της Βαλένθιας.

❗️🌊🇪🇸 - Critical flood situation in Álora, Málaga, Spain.



Torrential rain and an electrical storm hit the Malaga region, especially in Alora and Cartama, where the Guadalhorce River burst its banks, sweeping away cars and causing serious flooding.



The storm, part of a DANA,… pic.twitter.com/IqxuooqpYa