Το πιο επιθετικό στέλεχος της mpox εντοπίστηκε σε κάτοικο της Καλιφόρνια – Χωρίς επαφή με το εξωτερικό

Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα μιας πιο σοβαρής μορφής του ιού mpox (γνωστού παλαιότερα ως ευλογιά των πιθήκων) σε άτομο που δεν είχε πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό.

Το περιστατικό εντοπίστηκε στην πόλη Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Ο ασθενής χρειάστηκε νοσηλεία, αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι του και βρίσκεται σε απομόνωση, αναρρώνοντας. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα προσωπικά στοιχεία, όπως φύλο ή ηλικία.

Παρότι πρόκειται για το έβδομο κρούσμα της πιο σοβαρής εκδοχής του ιού στις ΗΠΑ μέσα στο 2025, είναι το πρώτο χωρίς γνωστή επαφή ή ταξίδι σε χώρες της Αφρικής, όπου η συγκεκριμένη μορφή είναι ενδημική.

Mpox: Δύο στελέχη του ιού – διαφορετική επικινδυνότητα

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), υπάρχουν δύο κύρια στελέχη του ιού: το Clade I, που συνδέεται με πιο βαριές μορφές και υψηλότερη θνησιμότητα, και το Clade II, το οποίο ευθύνεται για το μεγάλο ξέσπασμα του 2022 που έφτασε τις 100.000 περιπτώσεις σε 122 χώρες.

Η πιο ήπια εκδοχή (Clade II) συνεχίζει να κυκλοφορεί στις ΗΠΑ σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς να προκαλεί ανησυχία. Το Clade I, όμως, είναι πιο επιθετικό και μέχρι τώρα είχε εντοπιστεί μόνο σε ταξιδιώτες που είχαν επιστρέψει από περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Αφρικής.

«Αντιμετωπίζουμε το περιστατικό με τη μέγιστη σοβαρότητα και συνεργαζόμαστε με τις υγειονομικές αρχές για να εντοπίσουμε την πηγή μόλυνσης», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονγκ Μπιτς, Ρεξ Ρίτσαρντσον.

Οι τοπικές αρχές διενεργούν εκτεταμένη ιχνηλάτηση, ενώ υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.

Συμπτώματα και εμβολιασμός

Ο ιός mpox προκαλεί συνήθως εξανθήματα στο πρόσωπο, στα χέρια, στα πόδια ή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, και συνοδεύεται από πυρετό και μυαλγίες. Οι περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες χωρίς ειδική θεραπεία.

Το εμβόλιο JYNNEOS, εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), είναι το μοναδικό που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για την πρόληψη της mpox και της ευλογιάς. Προτείνεται κυρίως για ενήλικες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους ή με στενή επαφή με κρούσμα.

