Πέθανε ο ηθοποιός Άλεκ Μάσερ- Το «αντίο» του Άνταμ Σάντλερ

Πέθανε σε ηλικία 50 ετών το μοντέλο και ηθοποιός Άλεκ Μάσερ, που είχε γίνει γνωστός από τη σειρά «All My Children».

Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

Η αρραβωνιαστικιά του Άλεκ Μάσερ, Πέιτζ Πρες, επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηθοποιού, κάνοντας διαδοχικά story με φωτογραφίες τους. «Αναπαύσου εν ειρήνη αγάπη της ζωής μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να σε αγαπώ. Σήμερα είναι η χειρότερη ημέρα της ζωής μου. Ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι», έγραψε μεταξύ άλλων.

Το 2005 ο Άλεκ Μάσερ ήταν ο νικητής του ριάλιτι «I Wanna Be a Soap Star» και εξασφάλισε έναν ρόλο στο «All My Children», σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό της σειράς. Έπαιξε στη σαπουνόπερα από το 2005 έως το 2007.

Rest In Peace Alec Musser. In 2005, Musser won reality television competition “I Wanna Be a Soap Star.” His reward was debuting as a recast Del Henry in that same year. The actor and model was 50. pic.twitter.com/WYn0hNWGGy