Πέντε σχέδια δολοφονίας του προέδρου της Συρίας ή υπουργών του αποτράπηκαν πέρσι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Πέντε ξεχωριστές απόπειρες δολοφονίας του προέδρου της Συρίας ή των ανώτερων υπουργών του αποτράπηκαν πέρσι, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ για το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, ήταν δύο φορές στόχος, μία στο βόρειο Aleppo και μία άλλη στο νότιο Daraa, από την Saraya Ansar al-Sunnah, μια ομάδα του Ισλαμικού Κράτους που πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση σε μια εκκλησία στη Δαμασκό το περασμένο καλοκαίρι.

Ένας άλλος αξιωματούχος των περιφερειακών μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε επίσης το περασμένο φθινόπωρο ότι ο Σαράα είχε αντιμετωπίσει απόπειρες δολοφονίας που αποτράπηκαν μετά την παροχή πληροφοριών από μια γειτονική χώρα στις συριακές μυστικές υπηρεσίες.

Η δράση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Το Ισλαμικό Κράτος έχει εντείνει την στρατολόγηση μελών από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, χαρακτηρίζοντας τον Σαράα, ο οποίος ηγούνταν μιας ισλαμιστικής ανταρτικής ομάδας, ως αποστάτη. Η ομάδα δημοσίευσε φωτογραφίες του Σαράα να συναντά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως απόδειξη ότι είχε στραφεί προς τη Δύση και είχε εγκαταλείψει τις ισλαμιστικές του ρίζες.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, το Ισλαμικό Κράτος επικεντρώνεται στην αποσταθεροποίηση της νέας κυβέρνησης στη Δαμασκό και «εκμεταλλεύεται ενεργά το κενό ασφαλείας και την αβεβαιότητα» στη χώρα. Προσθέτει ότι ο Σαράα ήταν ο «κύριος στόχος» του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και ότι η ομάδα λειτουργούσε μέσω διαφόρων ομάδων κάλυψης σε όλη τη χώρα για μεγαλύτερη ευελιξία.

Το Ισλαμικό Κράτος συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση στο Ιράκ και τη Συρία, με αναλυτές να αναφέρουν ότι έχει ανασυνταχθεί τους τελευταίους μήνες, επωφελούμενο από το κενό ασφαλείας και την υπερπροσφορά όπλων που πλημμύρισαν τη Συρία μετά την εγκατάλειψη των θέσεων του στρατού του Άσαντ. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η ομάδα διαθέτει 3.000 μαχητές στις δύο χώρες, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται στη Συρία.

Η Δαμασκός προσχώρησε στη διεθνή συμμαχία για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους τον Νοέμβριο και πρόσφατα ανέλαβε τον έλεγχο μιας σειράς φυλακών και στρατοπέδων όπου κρατούνται ύποπτοι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και οι συγγενείς τους στη βορειοανατολική Συρία. Η Δαμασκός ελέγχει πλέον το στρατόπεδο al-Hawl, όπου διαμένουν σχεδόν 25.000 συγγενείς ύποπτων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα» για τη ριζοσπαστική ομάδα.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις στη Συρία από την πτώση του Άσαντ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης εναντίον Αμερικανών και Συρίων στρατιωτών στα μέσα Δεκεμβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί και τραυματίστηκαν τρεις Σύριοι.

