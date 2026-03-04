ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Πιθανή αύξηση των δασμών αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Ο νέος δασμός προορίζεται να αντικαταστήσει τους φόρους που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πιθανότατα» θα εφαρμόσουν ένα παγκόσμιο δασμό 15% αυτή την εβδομάδα, μετά από αντικρουόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ποσοστό.

Ο νέος δασμός προορίζεται να αντικαταστήσει τους εκτεταμένους παγκόσμιους εισαγωγικούς φόρους που επέβαλε ο Τραμπ πέρυσι, αλλά που πρόσφατα ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Λευκός Οίκος ανταποκρίθηκε στην απόφαση αυτή επιβάλλοντας δασμό 10% — παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ισχυριζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα ήταν 15%.

Η αντίφαση προκάλεσε ευρεία παγκόσμια σύγχυση την περίοδο εκείνη, με επιχειρήσεις και ηγέτες από όλο τον κόσμο να ζητούν διευκρινίσεις.

Τι οδό θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ για την επιβολή δασμών

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι εργάζονταν πάνω στα έγγραφα για να ευθυγραμμίσουν τους δασμούς με τις δηλώσεις του Τραμπ.

Απέρριψαν τη σημασία της δικαστικής απόφασης, λέγοντας ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα νομικά εργαλεία για να επαναφέρουν τις δασμολογικές πολιτικές, οι οποίες, όπως λένε, θα βοηθήσουν στην εξισορρόπηση του εμπορίου, στην τόνωση της αμερικανικής βιομηχανίας και στην αποπληρωμή του χρέους των ΗΠΑ.

Για να επιβάλει τον δασμό 10%, ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε μια μη δοκιμασμένη εμπορική εξουσία γνωστή ως Τμήμα 122, η οποία εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κηρύξει δασμό έως 15% χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου για 150 ημέρες υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα προσφύγει και σε άλλα νομικά μέσα, καθώς επιδιώκει να αποκαταστήσει το δασμολογικό καθεστώς του σε πιο μόνιμη βάση.

Σημαντικά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές των ΗΠΑ για τους εισαγωγικούς δασμούς στο μέλλον.

Η μετάβαση σε έναν ενιαίο δασμό 10%, με εξαιρέσεις για ορισμένα είδη αγαθών, είχε ήδη αναδιαμορφώσει το ανταγωνιστικό τοπίο, θέτοντας τις αποστολές από όλες τις χώρες σε ισότιμη βάση.

Αυτό είχε αφαιρέσει το πλεονέκτημα που ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ήλπιζαν να εξασφαλίσουν μέσω διαπραγματεύσεων για δασμολογικές συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ.

Τα άλλα νομικά εργαλεία που εξετάζει ο Λευκός Οίκος, γνωστά ως Τμήμα 301 και Τμήμα 232, επιτρέπουν στις ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς ως απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και απειλές για την εθνική ασφάλεια, αντίστοιχα.

Αυτού του είδους οι δασμοί στοχεύουν συνήθως συγκεκριμένες χώρες ή βιομηχανίες.

Ωστόσο, απαιτούν από τον Λευκό Οίκο να ακολουθήσει ορισμένες διαδικασίες, όπως η διεξαγωγή έρευνας και η παροχή προθεσμιών στις επιχειρήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων.

Με πληροφορίες από BBC

