ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Ιράν: Νέα πλήγματα εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος ήταν οι «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος»

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΤΕΧΕΡΑΝΗ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός.

Σήμερα συμπληρώνονται πέντε ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος ήταν οι «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» σε όλη την πρωτεύουσα της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην Τεχεράνη είπαν ότι είδαν μια έκρηξη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Τα ιρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν, από την Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο (νότια) μέχρι την Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά.

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Διάγγελμα Χριστοδουλίδη: «Η Κύπρος δεν συμμετέχει ούτε προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, εξασφαλίζοντας σημαντική βοήθεια
THE LIFO TEAM
Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
 
 