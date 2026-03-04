Ιράν: Νέα πλήγματα εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Τεχεράνη

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός.

Σήμερα συμπληρώνονται πέντε ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος ήταν οι «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» σε όλη την πρωτεύουσα της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην Τεχεράνη είπαν ότι είδαν μια έκρηξη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Τα ιρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν, από την Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο (νότια) μέχρι την Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά.

