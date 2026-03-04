NYT: Ιρανική προσέγγιση προς τη CIA για τερματισμό του πολέμου – Eπιφυλακτική η Ουάσινγκτον

Παρά τη δημόσια στάση της Τεχεράνης ότι δεν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ όσο συνεχίζονται οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, στελέχη του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών φέρονται να προσέγγισαν έμμεσα τη CIA για να διερευνήσουν τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η προσέγγιση έγινε μία ημέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων και μέσω της υπηρεσίας πληροφοριών τρίτης χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή και δυτική χώρα που μίλησαν ανώνυμα στην εφημερίδα.

Παρά την επαφή, Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το αν υπάρχει πραγματική διάθεση διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τους NYT, στην Ουάσιγκτον δεν θεωρείται προς το παρόν ότι ούτε η κυβέρνηση Τραμπ ούτε η ιρανική πλευρά είναι έτοιμες να αναζητήσουν άμεση «έξοδο» από τη σύγκρουση.

Το ζήτημα περιπλέκεται από την κατάσταση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας. Η συνεχιζόμενη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ έχει σκοτώσει ανώτερα στελέχη του καθεστώτος, δημιουργώντας ερωτήματα για το ποιος θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Τεχεράνη και να δεσμεύσει τη χώρα σε μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιέζουν την Ουάσιγκτον να αγνοήσει την ιρανική προσέγγιση και να συνεχιστεί η στρατιωτική εκστρατεία για εβδομάδες, με στόχο να προκληθεί η μέγιστη δυνατή φθορά στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και ενδεχομένως να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αρχικά είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη, δήλωσε στη συνέχεια ότι είναι πλέον «πολύ αργά» για συνομιλίες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, παραδέχθηκε ότι πολλοί από τους Ιρανούς αξιωματούχους που θεωρούνταν πιθανοί συνομιλητές έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη τέτοιου διαύλου. Πηγή του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών χαρακτήρισε το δημοσίευμα «απόλυτα ψευδές» και «ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω πολέμου», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim. Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Παράλληλα, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ στη Γενεύη είχε δηλώσει ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από New York Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισπανία: Η κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ για το Ιράν

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΗΕ: Ο πόλεμος στο Ιράν παραβιάζει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών