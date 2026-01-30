Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις του SDF εντάσσονται και επίσημα στον κυβερνητικό στρατό

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που αποτελούνται από κουρδικά στοιχεία, κατέληξαν σε συνολική συμφωνία με την προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας για τη σταδική τους ένταξη στον συριακό στρατό.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από εβδομάδες έντασης και στρατιωτικών επιχειρήσεων στη βόρεια Συρία, όπου η μεταβατική κυβέρνηση επιχειρούσε να εδραιώσει τον έλεγχό της μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ. Οι συγκρούσεις αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια λειτουργούσαν με υψηλό βαθμό αυτονομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των SDF που εκδόθηκε την Παρασκευή, η πρόσφατη εκεχειρία που ίσχυσε τις τελευταίες ημέρες άνοιξε τον δρόμο για μια συμφωνία σταδιακής ενσωμάτωσης των κουρδικών στρατιωτικών σχηματισμών στις κρατικές ένοπλες δυνάμεις.

Συρία: Τι προβλέπει η συμφωνία

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες: οι δυνάμεις των SDF θα αποσυρθούν από τις γραμμές του μετώπου, μονάδες του συριακού στρατού θα αναπτυχθούν στα κέντρα των πόλεων Χασάκα και Καμισλί, δύο κομβικά αστικά κέντρα στη βορειοανατολική Συρία και οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας θα συγχωνευθούν, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δομής υπό κρατικό έλεγχο.

Η διαδικασία ένταξης περιγράφεται ως «σταδιακή», γεγονός που υποδηλώνει ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας θα απαιτήσει χρόνο και πολιτικές εγγυήσεις και από τις δύο πλευρές.

Πώς αλλάζουν οι δυνάμεις στη Συρία

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις αποτέλεσαν τα προηγούμενα χρόνια βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους και είχαν εδραιώσει ισχυρή στρατιωτική και διοικητική παρουσία στη βορειοανατολική Συρία. Η συμφωνία ένταξης στον συριακό στρατό σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή ρόλου, αλλά και μια προσπάθεια της Δαμασκού να επανακτήσει τον έλεγχο σε περιοχές που είχαν αποκοπεί από την κεντρική εξουσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παρατηρητές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της προσωρινής κυβέρνησης να ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις και να περιορίσει τα περιθώρια αυτόνομων στρατιωτικών σχηματισμών στη χώρα.

Παρότι η συμφωνία χαρακτηρίζεται «ολοκληρωμένη», παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα, όπως το ποιος θα έχει τον τελικό επιχειρησιακό έλεγχο, ποιο καθεστώς αυτοδιοίκησης -αν υπάρχει- θα διατηρήσουν οι κουρδικές περιοχές και πώς θα επηρεαστούν οι σχέσεις με εξωτερικούς παίκτες, όπως οι ΗΠΑ και η Τουρκία.

Προς το παρόν, η ένταξη των SDF στον συριακό στρατό καταγράφεται ως ένα από τα σημαντικότερα βήματα αναδιάταξης ισχύος στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες για τη σταθερότητα της χώρας το επόμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera