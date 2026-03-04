ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Η κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ για το Ιράν

Η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε νωρίτερα ότι «η Ισπανία έχει δείξει τις τελευταίες ώρες διάθεση να συνεργαστεί στρατιωτικά»

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Μαδρίτη πρόκειται να συνεργαστεί στρατιωτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ότι η Ισπανία συμφώνησε να ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία της με την Ουάσινγκτον.

Η Λέβιτ δήλωσε νωρίτερα ότι «η Ισπανία έχει δείξει τις τελευταίες ώρες διάθεση να συνεργαστεί στρατιωτικά», προσθέτοντας ότι ήταν «απαράδεκτο» το γεγονός πως η Μαδρίτη εμφανίστηκε «πολύ λίγο συνεργάσιμη» το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όσον αφορά τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Η Ισπανία απορρίπτει τις δηλώσεις της Λέβιτ

Ο Αλμπάρες απέρριψε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, τονίζοντας ότι η θέση της ισπανικής κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει. «Η θέση μας παραμένει σαφής και κατηγορηματική: όχι στον πόλεμο», δήλωσε.

Την ίδια γραμμή είχε διατυπώσει νωρίτερα και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος συνόψισε τη στάση της κυβέρνησής του για τη σύγκρουση με τη φράση «όχι στον πόλεμο».

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Μαδρίτης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με εμπορικό εμπάργκο κατά της Ισπανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είναι έτοιμη να λάβει μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που υλοποιηθεί η απειλή.

Σε πλήρη εξέλιξη οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι συστήματα του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στο έδαφός της κατέρριψαν πύραυλο που πέρασε πάνω από το Ιράκ και τη Συρία πριν εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο, χωρίς να προκληθούν ζημιές. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την εκτόξευση του πυραύλου από το Ιράν.

Παράλληλα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις. Ο αριθμός των νεκρών από τις επιχειρήσεις των δύο χωρών έχει ξεπεράσει τους 1.000.

Το Ιράν έχει απαντήσει με εκτόξευση πυραύλων εναντίον στόχων σε χώρες της περιοχής του Περσικού Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση που οδήγησε στη βύθιση ιρανικού πλοίου κοντά στη Σρι Λάνκα, στο οποίο επέβαιναν 180 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 32 έχουν διασωθεί.

