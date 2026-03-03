Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Βομβαρδίζεται η Βηρυτός - Όλες οι εξελίξεις

LIVE updateΠόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Βομβαρδίζεται η Βηρυτός - Όλες οι εξελίξειςΤο Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν - Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων στον Λίβανο Facebook Twitter Facebook Twitter Messenger 0 Facebook Twitter E-mail 0 ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ Για να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα στο email σας μια επιλογή από τα καλύτερα άρθρα του lifo.gr ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔιεθνήTagsΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗLIVEΠΟΛΕΜΟΣΗΠΑΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝ