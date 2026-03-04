Η Σούζαν Σαράντον λέει πως «έγινε αδύνατο» να δουλέψει στο Χόλιγουντ μετά την έκκλησή της για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Η Σούζαν Σαράντον μίλησε ανοιχτά για την τρέχουσα κατάσταση της καριέρας της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και για το λόγο που δεν εργάζεται τόσο πολύ τελευταία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός - η οποία απολύθηκε από την United Talent Agency τον Νοέμβριο του 2023 μετά από αμφιλεγόμενες δηλώσεις για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας - μίλησε σχετικά με την καριέρα της στο Reuters, λίγο πριν παραλάβει το Διεθνές Βραβείο Γκόγια στην τελετή των βραβείων της Ισπανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στη Βαρκελώνη.

«Με απέλυσαν από το πρακτορείο μου, επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας ανακωχή», είπε η Σαράντον. «Έγινε αδύνατο ακόμη και να εμφανιστώ στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει τελευταία. Δεν μπορούσα να κάνω καμία σημαντική ταινία ή οτιδήποτε συνδεόμενο με το Χόλιγουντ».

«Τελικά βρήκα πράκτορες στην Αγγλία και την Ιταλία και δουλεύω εκεί. Μόλις ολοκλήρωσα μια ταινία στην Ιταλία και έκανα μια παράσταση στο Old Vic για αρκετούς μήνες. Γνωρίζω έναν Ιταλό σκηνοθέτη που με προσέλαβε. Του είχαν πει να μην με προσλάβει...Τώρα ειδικεύομαι σε μικρές ταινίες με σκηνοθέτες που δεν έχουν ξανασκηνοθετήσει, σε ανεξάρτητες παραγωγές».

Η Σαράντον συγκινήθηκε σε κάποιο σημείο της συζήτησης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς την ηγεσία της Ισπανίας και της Ιρλανδίας για την ανοιχτή στήριξή τους προς τη Γάζα, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.

«Σε έναν τόπο όπου νιώθεις καταπίεση και λογοκρισία, το να βλέπεις την Ισπανία και τον πρόεδρό της και την υποστήριξη που δίνει για τη Γάζα, και να βλέπεις ηθοποιούς όπως ο Javier Bardem να μιλούν με τόσο δυνατή φωνή, είναι τόσο σημαντικό για εμάς στις ΗΠΑ», είπε. «Όταν ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις πόσο δυνατή είναι η Ισπανία και πόσο ξεκάθαρη είναι η ηθική τους στάση σε αυτά τα ζητήματα, νιώθεις λιγότερο μόνος και αισθάνεσαι ότι υπάρχει ελπίδα χάρη σε αυτούς και στο γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν ακούγεται στην τηλεόραση στις ΗΠΑ».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Όταν κάποιος ορθώνει ανάστημα, όταν ένα έθνος αντιστέκεται, και περιλαμβάνω και την Ιρλανδία σε αυτό, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο σημαντικό είναι για εμάς που προσπαθούμε σε ένα πολύ δύσκολο κλίμα, όταν βλέπουμε αυτού του είδους τη δύναμη και την ηθική σαφήνεια».

Μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Union Square της Νέας Υόρκης τον Νοέμβριο του 2023, εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς, η Σαράντον απολύθηκε από το πρακτορείο της, UTA. Αργότερα εξέδωσε δήλωση, λέγοντας ότι «μετανιώνει βαθιά» για τα σχόλιά της εκείνη την εποχή.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter