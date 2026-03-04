ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Τα τρία sms που θα λάβουν οι πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική αποστολή τους - Τι αναφέρουν

The LiFO team
The LiFO team
Φωτογραφία: Unsplash
Ένα νέο μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των κατοίκων της Κύπρου εισάγεται σήμερα από την κυβέρνηση, εν μέσω του τεταμένου κλίματος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της χώρας, πρόκειται για τρία διαφορετικά μηνύματα που θα λαμβάνουν οι πολίτες στο κινητό τους και περιέχουν αναλυτικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν τα μηνύματα:

Μήνυμα 1

Ανακοίνωση Πολιτικής Άμυνας

Σε περίπτωση λήψης στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

  1. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.
  2. Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.
  3. Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.
  4. Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.
  5. Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Μήνυμα 2

Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση ενδεχόμενου περιστατικού ασφαλείας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας μέχρι νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παρακαλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

Μήνυμα 3

Ενημερώνεστε ότι το περιστατικό ασφαλείας έχει λήξει.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

