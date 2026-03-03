ΔΙΕΘΝΗ

«Ο Κουέντιν Ταραντίνο σκοτώθηκε στο Ισραήλ»: Οι φήμες και η αλήθεια

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η οικογένειά του περνούν τον μισό χρόνο τους στο Ισραήλ και τον άλλο μισό στο Λος Άντζελες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου ΕΡΑ
«Ο Κουέντιν Ταραντίνο σκοτώθηκε στο Ισραήλ» είναι η φήμη που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες.

«Ο Κουέντιν Ταραντίνο σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές του Ιράν στο Ισραήλ; Ψεύτικες ειδήσεις κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» γράφει το NDTV.

«Οι φήμες ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο σκοτώθηκε σε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ είναι απλώς ανοησίες και το TMZ έμαθε ότι η οικογένεια του σκηνοθέτη είναι μια χαρά!» επισημαίνει το TMZ σε δικό του δημοσίευμα.

Μια πηγή κοντά στον Ταραντίνο εξήγησε στο TMZ πως «ο Κουέντιν είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του. Και η οικογένειά του είναι επίσης καλά», παρά τις εικασίες στο X ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στο Ισραήλ.

Τι ισχύει για τον Κουέντιν Ταραντίνο και την οικογένειά του

Το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με άλλους κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ιράν το οποίο ανταπέδωσε, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ καθώς και κατά αμερικανικών βάσεων.

Είναι γνωστό, σχολιάζει το ΤΜΖ, πως ο Κουέντιν Ταραντίνο και η οικογένειά του περνούν τον μισό χρόνο τους στο Ισραήλ και τον άλλο μισό στο Λος Άντζελες. Η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ, είναι Ισραηλινή ηθοποιός, μουσικός και μοντέλο. Οι δυο τους έχουν δύο παιδιά.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι λατρεύει να ζει στο Ισραήλ, παρόλο που υπάρχουν μεγάλες εντάσεις μεταξύ του Τελ Αβίβ και των γειτόνων του στη Μέση Ανατολή.

«Το Deadline ήταν το πρώτο που ανέφερε την ψεύτικη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον θάνατο του Κουέντιν, η οποία έλαβε χιλιάδες likes. Ακόμα χειρότερα, αρκετές εικόνες τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκαν επίσης στο X που φέρονται να έδειχναν τον Κουέντιν σε ένα καταφύγιο βομβών στο Ισραήλ, αλλά και αυτές οι εικόνες είναι ψεύτικες» καταλήγει το δημοσίευμα του ΤΜΖ.

