Γερμανία: Ο υπουργός Άμυνας Πιστόριους απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής στο Ιράν

Ο Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι κορυφαία προτεραιότητα της χώρας αυτήν τη στιγμή είναι η προστασία των Γερμανών πολιτών

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Κάθε ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν απέκλεισε πριν από λίγο εκ νέου ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους.

Ο υπουργός προχώρησε στις δηλώσεις μιλώντας σε ειδική συνεδρίαση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.

Η Γερμανία εκτός των επιθέσεων στο Ιράν

«Η Γερμανία δεν είναι εμπόλεμη. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Πιστόριους και σημείωσε ότι κορυφαία προτεραιότητα της Γερμανίας αυτήν τη στιγμή είναι η προστασία των Γερμανών πολιτών και στρατιωτών στην περιοχή, όπου η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δυναμική και επικίνδυνη».

Ο Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε επίσης σημαντική τη συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με το εάν οι ενέργειες του Ισραήλ και των ΗΠΑ συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου: «Πρέπει να είναι σαφές: Το διεθνές δίκαιο πρέπει να παραμείνει το κεντρικό σημείο αναφοράς για τις ενέργειές μας. Διότι είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι μια διεθνής τάξη μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα σταθερή μόνο εφόσον βασίζεται σε παγκοσμίως αναγνωρισμένους κανόνες που τουλάχιστον οι περισσότεροι άνθρωποι τηρούν», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας.

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας: Το Ιράν αγνόησε, υπονόμευσε και αγωνίστηκε εναντίον ακριβώς αυτών των κανόνων για δεκαετίες. Για χρόνια, η διεθνής κοινότητα προσπαθούσε να περιορίσει τον καταστροφικό ρόλο του Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων, κυρώσεων και διεθνών συμφωνιών. Χωρίς επιτυχία. Αντίθετα, ο καταστροφικός ρόλος του Ιράν στην περιοχή έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί», είπε ο Πιστόριους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

THE LIFO TEAM
 
 