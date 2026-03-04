ΔΙΕΘΝΗ

Γκάβιν Νιούσομ: «Ο Νετανιάχου έχει τα δικά του εσωτερικά ζητήματα. Είναι σε δύσκολη θέση»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια απάντησε στο αν πρέπει οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ να επανεξεταστούν

The LiFO team
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ/Φωτογραφία: EPA
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, συνέκρινε το Ισραήλ με «κράτος απαρτχάιντ» και αμφισβήτησε τη μελλοντική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τη χώρα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την προώθηση της νέας του αυτοβιογραφίας, Young Man in a Hurry: A Memoir of Discovery, ο Νιούσομ - που θεωρείται ευρέως πιθανός υποψήφιος για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2028 - ρωτήθηκε από τον Jon Favreau, για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και για το αν θα έπρεπε να επανεξεταστούν.

«Μου ραγίζει την καρδιά, γιατί η σημερινή ηγεσία στο Ισραήλ μας οδηγεί σε μια πορεία όπου δεν νομίζω ότι έχεις αυτήν την επιλογή», είπε ο Νιούσομ αναφερόμενος στην πιθανότητα οι ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη στήριξή τους προς το Ισραήλ. 

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια ρωτήθηκε επίσης για τον ηγέτη του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο κυβερνήτης έχει επικρίνει δημόσια σε πολλές περιπτώσεις.

«Το ζήτημα του [Νετανιάχου] είναι ενδιαφέρον», είπε ο Νιούσομ. «Έχει τα δικά του εσωτερικά ζητήματα. Προσπαθεί να μείνει μακριά από τη φυλακή. Έχει εκλογές μπροστά του. Είναι ενδεχομένως σε δύσκολη θέση. Έχει ανθρώπους, τη σκληρή γραμμή, που θέλουν να προσαρτήσουν τη Δυτική Όχθη. Δηλαδή, ο [Τόμας Φρίντμαν] και άλλοι μιλούν ορθώς για το [Ισραήλ], χαρακτηρίζοντάς το ως ένα είδος κράτους απαρτχάιντ».

Η αναφορά του Νιούσομ στον Φρίντμαν σχετίζεται με τις συνεχείς προειδοποιήσεις του αρθρογράφου των New York Times ότι το Ισραήλ κινείται προς την κατεύθυνση ενός κράτους απαρτχάιντ. 

Στο πιο πρόσφατο άρθρο του, ο Φρίντμαν υποστηρίζει ότι: «Αν ο πόλεμος στο Ιράν επιτρέψει στον Νετανιάχου να κερδίσει τις προγραμματισμένες φετινές ισραηλινές εκλογές, θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό για τις προσπάθειές του να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, να αδρανοποιήσει το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ και να κάνει το Ισραήλ κράτος απαρτχάιντ, κάτι που θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή πέρα από το Ιράν».

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

THE LIFO TEAM
 
 