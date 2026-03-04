ΔΙΕΘΝΗ

«Τον αγαπoύσα ως γιό, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.

φωτογραφία: Kevin Winter/Getty Images; Aleck Venegas/Them
Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά την πρώτη της συνέντευξη σχετικά με τη μετάβασή της.

Μιλώντας στο Variety, ο ηθοποιός ανέφερε: «Αγαπούσα και στήριζα τον Aaron ως γιο μου, και τώρα αγαπώ και στηρίζω την Airyn ως κόρη μου. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το μεγάλο θέμα».

Η Airyn De Niro μίλησε στο Them για τη διαδικασία της μετάβασής της, αποκαλύπτοντας ότι ξεκίνησε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και ότι η ορατότητα τρανς γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της. Όπως είπε, το να βλέπει άλλες τρανς γυναίκες «να είναι ειλικρινείς και ανοιχτές» την βοήθησε να συνειδητοποιήσει πως «δεν ήταν αργά».

φωτογραφια: Aleck Venegas

Στη συνέντευξή της αναφέρθηκε επίσης στις εμπειρίες της μεγαλώνοντας, περιγράφοντας ένα περιβάλλον στο οποίο ένιωθε διαρκώς ότι δεν πληρούσε προσδοκίες: «Πάντα μου έλεγαν ότι ήμουν υπερβολικά κάτι ή όχι αρκετά κάτι άλλο. Πολύ μεγαλόσωμη, όχι αρκετά αδύνατη. Όχι αρκετά μαύρη, όχι αρκετά λευκή. Πολύ θηλυκή, όχι αρκετά αρρενωπή. Ποτέ απλώς “είσαι ακριβώς όπως πρέπει”», είπε.

Η τοποθέτησή της εντάσσεται σε μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση γύρω από την ταυτότητα φύλου, τη διαθεματικότητα και την ορατότητα των τρανς ατόμων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου τα ζητήματα τρανς δικαιωμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η δήλωση του De Niro, λιτή και χωρίς περαιτέρω σχόλια, διαφοροποιείται από πιο δραματοποιημένες δημόσιες τοποθετήσεις γύρω από παρόμοια ζητήματα. Αντί να τοποθετήσει το θέμα στο πεδίο της αντιπαράθεσης, το παρουσίασε ως προσωπική και οικογενειακή συνέχεια.

Σε μια περίοδο έντονης δημόσιας πόλωσης, η στάση αυτή υπογραμμίζει μια προσέγγιση που μετατοπίζει το βάρος από τον συμβολισμό στην καθημερινή αποδοχή.

