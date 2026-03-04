ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Χρυσή Αυγή: Συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για τα ελαφρυντικά

Οι δικαστές καλούνται, ακόμα, να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν τα ελαφρυντικά που είχαν δοθεί πρωτοδίκως σε 13 κατηγορούμενους

The LiFO team
The LiFO team
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΑ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Με μια ιστορική το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την ενοχή των 42 κατηγορουμένων, καθιστώντας οριστικά τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.

Η ετυμηγορία αυτή προκάλεσε συγκίνηση στην πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, με τη Μάγδα Φύσσα να δηλώνει με φόρτιση πως ο γιος της «τούς τελείωσε» δίνοντας τη ζωή του.

Τα ελαφρυντικά που ζητείται να αγναγνωριστούν στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή

Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επιδιώκουν την αναγνώριση ελαφρυντικών που θα καθορίσουν το τελικό ύψος των ποινών. Μεταξύ των ισχυρισμών που προβλήθηκαν είναι ο πρότερος σύννομος βίος, η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, η μη εύλογη διάρκεια της δίκης και η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Η διευθυντική ομάδα της οργάνωσης εστίασε στην ηλικία της, ενώ ο καταδικασμένος σε ισόβια για τη δολοφονία Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ζήτησε επίσης την αναγνώριση σύννομου βίου και καλής συμπεριφοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Ελένης Ζαρούλια, για την οποία η μη αναγνώριση ελαφρυντικού ενδέχεται να σημάνει την πρώτη φορά που θα οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς πρωτοδίκως είχε αφεθεί ελεύθερη με αναστολή. Παράλληλα, οι δικαστές καλούνται να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν τα ελαφρυντικά που είχαν δοθεί πρωτοδίκως σε 13 κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τέσσερις πρώην βουλευτές (Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Αρβανίτης-Αβράμης Μιχάλης, Νίκος Μίχος και Ευστάθιος Μπούκουρας).

Μετά την ολοκλήρωση των αιτημάτων, η εισαγγελέας της Έδρας θα προτείνει επί του θέματος, αφήνοντας τον τελικό λόγο στους δικαστές για την οριστική διαμόρφωση του ποινολογίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΝΟΧΟΙ

Ελλάδα / Μάγδα Φύσσα για απόφαση Εφετείου για Χρυσή Αυγή: «Σήμερα δικαιώνονται όλα τα θύματα του φασισμού»

«Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου» - Το πρώτο σχόλιο της μητέρας του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα μετά την απόφαση για την ενοχή των 42 της εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποιούν συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ισραήλ - Οι ΗΠΑ φέρεται να πήραν την ευθύνη για τη βύθιση του ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα - Το Ιράν σπεύδει να διορίσει νέο ηγέτη - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
«Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν με τον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Διεθνή / «Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν μέσα στον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις ζωές απλών πολιτών, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο
THE LIFO TEAM
Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιο, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Μετά από δύο δεκαετίες, η παραδοσιακή συναίνεση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή φαίνεται να καταρρέει με τους Αμερικανούς να είναι πιο διχασμένοι και επιφυλακτικοί από πριν
THE LIFO TEAM
Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Διεθνή / Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση οκτάωρου βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, καθώς αμερικανικά μέσα έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσβασης βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας πληροφόρησης.
THE LIFO TEAM
 
 