Χάρι Στάιλς για Λίαμ Πέιν: «Είναι αφόρητα δύσκολο»

Ο Χάρι Στάιλς δήλωσε ότι ο θάνατος του Λίαμ Πέιν, τον έκανε να επανεξετάσει τη ζωή του.

Ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για τον αντίκτυπο που είχε πάνω του η απώλεια του φίλου του, αναφερόμενος στις επιρροές για το επερχόμενο τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο Kiss All The Time, Disco Occasionally.

Ο Πέιν πέθανε τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αργεντινή.

Ο Στάιλς είπε στον DJ Zane Lowe, στην εκπομπή του στο Apple Music, ότι είναι δύσκολο να χάνεις οποιονδήποτε φίλο, αλλά το να χάνεις κάποιον που είναι «σαν κι εσένα με τόσους τρόπους» είναι «αφόρητα δύσκολο».

«Ήταν μια πραγματικά σημαντική στιγμή για μένα, όσον αφορά το να κοιτάξω τη ζωή μου και να μπορέσω να πω στον εαυτό μου: "Εντάξει, τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου; Πώς θέλω να τη ζήσω;" Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσεις τους φίλους σου που φεύγουν είναι να ζεις τη ζωή σου στο έπακρο».

Ο Στάιλς και ο Πέιν γνώρισαν τη φήμη μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των One Direction - Νάιαλ Χόραν, Λούις Τόμλινσον και Ζέιν Μάλικ.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο τηλεοπτικό talent show The X Factor το 2010 και διαλύθηκε το 2016.

Τα μέλη επανενώθηκαν στην κηδεία του Πέιν για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ο Στάιλς παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να μιλήσει για τον θάνατό του.

Είπε επίσης ότι του ήταν δύσκολο να αποδεχτεί το γεγονός ότι άλλοι άνθρωποι «κατέχουν μέρος του πένθους σου» και ότι ένιωθε την «επιθυμία» να εκφράσει τα συναισθήματά του, αλλιώς θα αμφισβητούνταν.

Τον Ιανουάριο, ο Στάιλς έβαλε τέλος στην αναμονή σχεδόν τεσσάρων ετών για νέα μουσική, κυκλοφορώντας το Aperture, το πρώτο single από το νέο του άλμπουμ.

Μέχρι τότε, είχε αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας Love On Tour το καλοκαίρι του 2023.

