Apple: Παρουσιάζει το MacBook Neo των 699 ευρώ, ένα MacBook για φοιτητές

Η Apple παρουσίασε ένα νέο, χαμηλότερου κόστους φορητό υπολογιστή, το MacBook Neo, με αρχική τιμή τα 699 ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των προσωπικών υπολογιστών αυξάνονται λόγω της αυξημένης ζήτησης για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης.

Το νέο μοντέλο ξεχωρίζει κυρίως για τον επεξεργαστή του, καθώς αντί για τυπικό chipset φορητού υπολογιστή, χρησιμοποιεί τον A18 Pro, την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται στα πιο πρόσφατα iPhone της εταιρείας. Η συσκευή διαθέτει οθόνη περίπου 13 ιντσών, σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα και, σύμφωνα με την Apple, μπορεί να προσφέρει έως και 16 ώρες αυτονομίας. Το βασικό μοντέλο συνοδεύεται από 8GB μνήμης και αποθηκευτικό χώρο 256GB, ενώ υπάρχει και έκδοση με μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Η χαμηλότερη τιμή τοποθετεί το Neo σημαντικά κάτω από τα περισσότερα μοντέλα MacBook της εταιρείας, σε μια αγορά όπου το κόστος κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών έχει αυξηθεί. Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει τη ζήτηση για εξειδικευμένα εξαρτήματα μνήμης που χρησιμοποιούνται σε servers AI, περιορίζοντας την προσφορά για άλλες κατηγορίες συσκευών.

Σύμφωνα με αναφορές της βιομηχανίας, η Apple αναγκάστηκε πρόσφατα να αποδεχθεί σημαντικές αυξήσεις στις τιμές μνημών για να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες. Παρά το περιβάλλον αυτό, η εταιρεία επιχειρεί να διατηρήσει χαμηλότερη τιμή στο Neo, αξιοποιώντας τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιεί στα κινητά της.

Ποια αγορά στοχεύει η Apple με το MacBook Neo

Η συσκευή στοχεύει ιδιαίτερα σε νεότερους χρήστες και φοιτητές, μια κατηγορία στην οποία η Apple έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία. Ωστόσο, στοιχεία από πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η χρήση Mac από φοιτητές έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ φθηνότερα laptops και Chromebooks κερδίζουν έδαφος.

Παρά την πτώση στο μερίδιο των Mac σε αυτή τη δημογραφική ομάδα, η κατοχή φορητού υπολογιστή παραμένει σχεδόν καθολική μεταξύ των φοιτητών.

Σε επίπεδο σχεδιασμού, το MacBook Neo διαθέτει αλουμινένιο σώμα σε έντονα χρώματα, μια αισθητική επιλογή που θυμίζει παλαιότερες συσκευές της Apple. Η εταιρεία φαίνεται να δίνει έμφαση στο design και την εξατομίκευση, στοιχεία που συχνά επηρεάζουν τις επιλογές νεότερων καταναλωτών. Το laptop περιλαμβάνει επίσης βασικές θύρες συνδεσιμότητας, όπως USB-C και υποδοχή ακουστικών, ενώ ζυγίζει λίγο πάνω από ένα κιλό.

Η Apple προβάλλει επίσης τη στενή ενσωμάτωση της συσκευής με το iPhone. Λειτουργίες όπως το Handoff επιτρέπουν τη συνέχιση μιας εργασίας από το κινητό στον υπολογιστή, ενώ οι χρήστες μπορούν να αντιγράφουν και να επικολλούν περιεχόμενο μεταξύ συσκευών ή να προβάλλουν την οθόνη του τηλεφώνου στο laptop.

Ωστόσο, το Neo χρησιμοποιεί το ίδιο λειτουργικό σύστημα macOS που υπάρχει στα υπόλοιπα Mac, χωρίς σημαντικές αλλαγές στη βασική εμπειρία χρήσης.

Με το νέο μοντέλο, η Apple επιχειρεί να προσφέρει μια πιο προσιτή είσοδο στο οικοσύστημά της, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά προσωπικών υπολογιστών παρουσιάζει κάμψη και οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις αγορές τεχνολογίας.

Applle MacBook Neo - Τα βασικά specs

MacBook Neo – Βασικά χαρακτηριστικά

Τιμή: από 599 δολάρια

Οθόνη: 13 ιντσών, ανάλυση 2408 × 1506, φωτεινότητα έως 500 nits

Επεξεργαστής: Apple A18 Pro (ίδια αρχιτεκτονική με τα iPhone)

Μνήμη: 8GB unified memory

Αποθήκευση: 256GB ή 512GB SSD

Μπαταρία: έως 16 ώρες αυτονομίας

Κάμερα: 1080p

Θύρες: 2 USB-C, υποδοχή ακουστικών 3,5mm

Βάρος: περίπου 1,2 κιλά

Χρώματα: silver, indigo, blush, citrus

Με πληροφορίες από Fast Company